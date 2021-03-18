台鐵模範勞工表揚 他超強抓到火車垃圾桶怪盜

台鐵今天舉辦110年勞動節大會暨模範勞工表揚典禮，共有68名員工獲得表揚。台鐵代理局長祁文中說，在感謝之餘，近期發生兩起重大工安意外，痛失了三位好夥伴，在傷痛之餘更要痛定思痛的反省。

祁文中說，一年多來因應武漢疫情發展，台鐵秉持超前部署、料敵從寬以及「防疫形同作戰」的指導方針，配合交通部及中央流行疫情指揮中心，落實各項防疫工作。在全體員工的努力下，除了仍然肩負大眾運輸角色外，也盡全力防堵疫情沒有成為破口。

祁文中說，近期發生兩起重大工安意外，痛失了三位好夥伴，在傷痛之餘更要痛定思痛的反省；首先，立即檢討補強相關標準作業程序SOP，強化各單位間橫、縱向聯繫，並加強教育訓練落實作業規定，工作前務必掌握路線情況，未來將朝增設科技輔助設備，建立預警系統來努力，期透過交通部的指導下展現台鐵徹底改革的決心，以杜絕憾事再次發生。

至於員工所關心的輪勤班表議題，祁文中說，將持續與工會進行協商，在未獲得工會同意前絕不會貿然實施。同時在此誠懇呼籲全體同仁，基於台鐵局肩負了公共運輸責任，尤其是在此清明重要民俗節日疏運期間，希望本於傳統榮譽心及使命感，堅守岡位完成此輸運重任，提供旅客最好的服務。

去年台鐵發生多起廁所垃圾桶失竊案，旅客只能將衛生紙往馬桶丟，造成嚴重堵塞，一度引發「安屎之亂」。鐵路警察後來鎖定一名新竹男子，共偷取58個垃圾桶。該次表揚名單，許金樟就是協助破案的關鍵之一。他是新竹車班列車長，服務年資34年，去年度協助鐵路警察破獲火車垃圾桶怪盜，並獲路警表揚。工作相當盡責，落實相關驗票規定，補票績效良好，堪稱第一線服務人員的服務品質典範，多次補票績優獲獎勵在案。目前女兒、女婿也擔任車長一職，全心為台鐵服務奉獻。

許育綾則是任職台北站售票工作，擔任售票覆核業務，年資33年，擔任定期票售票期間，機警發現利用代幣套取自動售票機硬幣嫌犯，通報路警所處理並予逮捕，負責盡職，維護路局財產安全得力。

高世傳是花蓮工務段技術領班，年資25年，2014年於花蓮站夜間工作時間進行道岔切換工程，發現列車因轉轍器開通錯誤接近工區，即時向站內通報，並迅速至軌道上以雷射筆示警，防止嚴重工安事故發生及避免人員傷亡。