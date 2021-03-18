奇美醫10年子宮頸癌篩檢12萬3千多人 早期發現1300多人

奇美醫學中心今天公布院方子宮頸癌篩檢統計，民國100年1月至去年12月10年間，子宮頸癌篩檢122522人次，陽性2909人，癌前病變968人，罹癌者323人；早期發現、早期治療造福超過1300個案家庭。奇美每年也為近300位大陸、越南、菲律賓及印尼等國婦女抹片篩檢，去年陽性需進一步評估病人24位。

院方表示，台南市衛生局今年發布前3年子宮頸癌篩檢涵蓋率55.5%，近半婦女未篩檢；有97%子宮頸癌前病變及早期(0至1期)個案可透過簡單門診手術治癒；醫療花費隨癌症期別嚴重度增加，0至1期花費平均19萬，2至4期47萬，整體相差近2.5倍。

奇美醫婦女保健中心主任醫師洪雅珊說，婦女未篩檢主因醫師性別、不友善就診環境、無隱私、等候時間長，奇美為能提升婦女篩檢意願，打造專屬子宮頸抹片檢查室，獨立溫馨空間設計、周一至周六早上專屬醫師抹片檢查，單人進出確保隱私，檢查採單人使用拋棄式子宮頸擴張器和抹片刷，使用日本全自動診療椅，身障、行動不便者也能安全舒適篩檢。

傳統檢查台有高度、固定腳架等限制須爬上爬下，辛苦挪動身體擺位才能檢查，對身障者是一大挑戰，新型的全自動診療椅大幅提高便利性。