蝦皮標錯價不出貨改發折扣券 消保官：交易完成應出貨

在《削瘦的靈魂》這部紀錄片中，反覆出現的，是一位戀母情結、婚姻出軌、痛恨世俗工作、為了寫作而長年忽視子女教養的藝術家形象。導演不時冷冷朗讀七等生作品文字，那是一些句法怪異、語言倒錯的詩歌——這也是七等生沒有辦法出現在中學國文課本，從而逐漸被台灣讀者忘懷的最大理由。

2021-03-18 15:09