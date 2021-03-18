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蝦皮標錯價不出貨改發折扣券 消保官：交易完成應出貨

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
蝦皮購物18日凌晨發生「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」電子商品標價錯誤事件。圖／摘自肯德基及萊爾富官網
蝦皮購物18日凌晨發生「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」電子商品標價錯誤事件。圖／摘自肯德基及萊爾富官網

蝦皮購物網站18日凌晨大出包，包括肯德基蛋塔禮盒（6入）即享券只要35元，萊爾富自有品牌衛生紙8包價格也只要30元，經網友分享後瞬間造成瘋搶，雖然蝦皮購物在發現後立刻改回原價，但短時間內已經賣出數萬份。

蝦皮購物稍早針對「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」電子商品標價錯誤事件發出聲明，表示「已成立之訂單將進行取消並全額退款。為補償參與活動的消費者，蝦皮購物將提供消費者高於站上商品標示售價的100%全站折扣券。相關全站折扣券蝦皮購物將於今天陸續發送，對消費者帶來不便蝦皮購物深感抱歉，感謝消費者的支持與諒解。」也就是說，昨晚瘋搶訂單的消費者將被取消訂單，僅能得到折扣券折抵下次消費。

詳細補償方案如下：

1. 購買「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」的消費者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿180元折180元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵。

2. 購買「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽*8」的消費者：蝦皮購物將補償每位消費者「滿270元折270元」的全站折扣券，提供消費者100%折抵。

但北市主任消保官楊麗萍稍早已提醒，蝦皮購物此次交易契約已完成，業者理應照價格出貨，若補償方案未能讓消費者滿意，勢必引發強烈反彈。

已有消費者收到通知訂單取消並退款補償。圖／讀者提供
已有消費者收到通知訂單取消並退款補償。圖／讀者提供

蝦皮購物 衛生紙 肯德基

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