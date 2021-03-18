共享機車消費糾紛增多 消保官：消費者要自保

北市政府法務局今公布去年受理共享運具消費申訴案件統計結果，共計66件，其中共享自行車（YouBike）6件、共享機車(GoShare、WeMO scooter、iRent)41件、共享汽車（iRent）19件。

消保官說，主要爭議類型包含還車範圍（21件）、車輛毀損賠償（13件）、APP系統缺失（7件）、還車逾時收費（6件）。其他爭議類型尚有會員停權（5件）、優惠活動標示（5件）、會員個資（5件）、罰單繳納（3件）及自動續約（1件）等。

法務局指出，共享運具爭議件數中以共享機車較多，約佔六成。提醒消費者使用共享機車務必注意業者營運範圍，如果還車的地點超過營運範圍，可能導致還車失敗，甚至業者還會收取高額的「調度處理費」，消費者不可不慎。租用期間發生交通事故或糾紛，都應報警處理，切勿私下和解，以避免後續相關責任歸屬難以確認；如有車損要維修，也應送往業者指定廠商或原廠。另外應瞭解租還車程序，才不會以為已完成還車，系統卻仍持續計費。

法務局指出，雖然「機車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」草案目前還在預告訂定階段，但北市政府於107年11月19日率先全國制定公布「臺北市共享運具經營業管理自治條例」，將共享運具業者納入管理，避免共享運具妨礙道路交通，保障使用者權益，交通局亦不定期派員稽查業者有無依核定的營運許可內容、服務區域營運，以提升共享運具的使用效益和發展。

法務局指出，共享機車常見消費爭議案例，包括租車卻發現車輛故障、機車遺失或被盜、發生擦撞或毀損、業者營運範圍告知、違停罰單、系統未成功還車持續計費、車體毀損、遺失及被竊所生保險賠償等消費爭議。

法務局提醒，為避免消費爭議，建議消費者在租用前應確實了解會員權益及租金收費標準等相關說明。若消費者有任何涉及本案之消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問，法務局將會提供消費諮詢及協助申訴，以維護消費者權益。