家長的怒吼：孩子的成長不能等待 不能成為空汙吸塵器

今天台南空氣品質仍不佳，上午處於紅害狀態。台南社大環境小組及空汙防護自救會等團體，今天指空汙品質長期未明顯改善，傷害到孩子的成長與健康，「孩子的成長不能等待，不能成為空汙吸塵器。」促請市府拿出對策，讓孩子有更健康成長環境。

台南空汙防護自救會、小民參政歐巴桑聯盟、台灣親子共學教育促進會、台南社大環境小組以及小兒醫師吳美華今天舉行記者會，反映空汙嚴重，要求搶救孩子。

空汙防護自救會召集人陳建明、台南社大環境小組副研究員林政翰等人表示，環保署南市安南測站PM10的年均值是每立方公尺41.2微克，超過世界衛生組織的20微克兩倍，嚴重程度，全台排名第3。而國內卻將室內標準訂在75微克，令人難以想像。

而國際研究已實證，PM10會直接導致眼睛乾癢發炎、肺部發炎、氣喘、輕體重嬰兒的早、鼻咽癌、認知退化、心肌梗塞、不孕婦女卵巢功能退化等問題。而台南從今年元月以來，空氣品質惡化，民眾明顯有感，並引發各種病症。空汙防制辦法實施以來，雖然整體微幅改善，但是，老人、孩童、孕婦仍然吸入大量有毒懸浮微粒，引發身體不適，且造成危害健康的傷害。

小兒科醫師吳美華說，孩子的呼吸道發育尚未成熟，肌肉也沒成人多，特別是呼速度為成人2、3倍，肺部容量又比大人小，因空氣品質不好，小孩受到的傷害比大人多。

小民參政歐巴桑聯盟執行委員陳冠娟表示，空氣汙染使人連呼吸都惶惶不安。「我不會給孩子吃有毒的東西，但空氣有毒，我卻不能叫他不呼吸。」這是小民的無助與無奈。

台灣親子共學教育促進會的家長羅青真表示，空氣品質標準的訂定應保護社會中最脆弱的成員，國家的標準必須考量到兒童的最大利益，這件事，政府應該要有所承擔，並提出解決之道。台南市環保局表示，台南汙染有2/3來自境外，長年來加強汙染源管控、輔導與取締今年元月上旬以來因氣候因素等影響，造成空品不佳，除了聯合南部5縣市管控汙染源，環保署也對發電廠等大型汙染源採取降載等動作，降低空汙。