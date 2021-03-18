蝦皮出包！神人爆買「50組蛋塔+100串衛生紙」 網怒：被退款了

蝦皮購物今（18日）凌晨疑似系統出包，有網友在PTT爆料肯德基蛋塔禮盒（6入）只要35元即可買到手，連萊爾富衛生紙1串8包也只需30元，消息曝光後引發網友瘋狂爆買，其中還有一名男網友曬出超狂戰績，一夜下訂「50盒蛋塔及100串衛生紙」，但卻也有網友哭訴訂單直接被取消了！

今凌晨有網友在PTT八卦板曝光消息指蝦皮購物疑似系統出包，肯德基蛋塔禮盒（6入）價格誤標為35元，消息才曝光不到1小時，蛋塔狂銷量直逼8.2萬份。

事件曝光後，「台灣颱風論壇│天氣特急」粉專小編就PO文笑虧，「別管鮭魚了，你蛋撻了嗎？」文章下方就有一位神人網友公布戰績，「蛋塔只搶到50盒，衛生紙買3,000元」，讓許多網友紛紛讚嘆，但有人問他買800包衛生紙要放哪裡，他則笑回「我還沒想到這問題」。

神人網友靠著一指神功下訂「50組蛋塔及100串衛生紙」。圖擷自 粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」

不過，直到凌晨1點38分，開始有網友紛紛表示「悲報，下架了！！！」、「被取消了」、「無法下單了」，其中更有許多網友被強迫取消訂單，有人就抱怨明明都已經轉帳付款了，蝦皮卻強制退款，還有人被退款到蝦皮錢包，甚至退款回帳戶但卻被收轉帳手續費，引來許多網友抱怨不斷。

已有消費者收到通知訂單取消並退款補償。圖／讀者提供