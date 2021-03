台灣愛去IKEA吃飯是世界第一！但你知道年銷10億顆的IKEA肉丸為何會搭果醬嗎？

【撰文=羅璿】

台灣IKEA宜家敦北店2021月3月14日宣布將在4月26日熄燈,這家唯一位處台北市中心的IKEA,除了逛傢俱、試躺沙發的美好回憶,最令人感到不捨的就是每逛必點、插了瑞典小旗子的肉丸了!

但你知道為何IKEA的招牌瑞典肉丸要搭配越橘或蔓越莓果醬嗎?味道又甜又鹹、被網友批「暗黑料理」的肉丸搭果醬組合,其實在料理界,果醬搭肉,一點都不奇怪。

台灣是全球最愛去IKEA吃飯的國家

IKEA第一間商場附設餐廳的店型於1958年開張,一開始只是為了讓逛街的人可以填飽肚子,但沒想到餐飲卻成為這家跨國居家用品企業的最大魅力之一。據路透社報導,全球IKEA總體營收2018年350億歐元,其中餐飲佔5%。台灣更是全球最愛去IKEA吃飯的國家,台灣分店有12%營收都來自餐飲,且有3分之1消費者專門去IKEA用餐!

IKEA於2020年4月於Twitter上公開瑞典肉丸與奶醬做法,讓受到疫情封城下的消費者在家也能自製食用。(圖片來源:IKEA官方推特)

IKEA於2020年4月於Twitter上公開瑞典肉丸與奶醬做法,讓受到疫情封城下的消費者在家也能自製食用。(圖片來源:IKEA官方推特)

全球一年熱銷10億顆的IKEA瑞典肉丸

IKEA在全球38國設有餐廳,針對各地飲食需求調整菜單,沙烏地阿拉伯有沙威瑪、法國有馬卡龍、加拿大有肉汁薯條(poutine)。印尼IKEA提供清真版肉丸、以色列據點的餐食則符合嚴格猶太潔食標準;不管區域性料理多麽變化,各地絕不缺席的就是瑞典肉丸。

IKEA於80年代推出肉丸,如今就是IKEA最熱賣商品,全球一年銷售10億顆,比任何傢俱、日常用品都高。風靡全球的「瑞典肉丸」使許多人誤以為它源自這個北歐國家,更讓瑞典政府在2018年官方推特上澄清,其實這個名為瑞典肉丸的產品源自土耳其,是18世紀初期瑞典君王卡爾十二世(King Charles XII)從土耳其帶回來的食譜,只是IKEA更加深了「肉丸=瑞典」的印象!

肉丸搭配越橘果醬,鹹甜組合看來好違和、口感卻不衝突

瑞典肉丸與越橘果醬密不可分。圖/食力Foodnext

瑞典肉丸與越橘果醬密不可分。

第一次吃到瑞典肉丸的台灣人可能會注意到上面一坨紅紅的果醬,肉丸搭配果醬的神奇組合更讓網友驚呼是「暗黑料理」 但其實,這樣的組合並不罕見。

在瑞典,越橘果醬的主要用途之一就是搭配肉類料理,例如燉牛肉、砂鍋肝菜(maksalaatikko)、炸鯡魚。 還有傳統菜餚,如土豆水餃(kroppkakor),瑞典餛飩(pitepalt)、馬鈴薯餅(raggmunk)、白菜捲(kåldomar)、血腸( mustamakkara ),以及類似豬血糕的黑布丁(blodpudding)。

而為什麼果醬要特別搭肉呢?

IKEA販售的越橘果醬(SYLT LINGON),使用生長在北半球原始森林的越橘,可佐鹹食也能搭甜點。(圖片來源:IKEA官網)

IKEA販售的越橘果醬(SYLT LINGON),使用生長在北半球原始森林的越橘,可佐鹹食也能搭甜點。(圖片來源:IKEA官網)

果醬搭肉不罕見,是西方自古以來留下的飲食傳統

除了越橘果醬,在歐美還有不少果醬與肉的鹹甜組合,比如羊肉和薄荷醬(lamb and mint sauce)、豬肉搭蘋果醬(pork and apple sauce),其中美國感恩節更是必吃火雞搭配紅莓醬(turkey and craneberry sauce)。

豬排佐焦糖蘋果醬汁是西方常見的吃法。圖/食力Foodnext

豬排佐焦糖蘋果醬汁是西方常見的吃法。

這些水果醬汁除了美觀、提升口感,能夠濕潤口感較乾的肉丸、較柴的火雞胸,還能蓋過羊與豬肉的腥味。這樣的吃法其實是早期獵人食用剛獵捕下的肉,搭配當季果醬,留下來的傳統。

在還未有冷藏、罐頭技術的中世紀,會依據捕到的獵物、或宰殺的畜牲時,將時下手邊的成熟水果製成佐醬,直接搭配食用。久而久之,大家就習慣特定肉類與該果醬的搭配了。如今美國感恩節必出現的紅莓醬,同樣也是美國印地安人早期就在吃、用來挑染衣服的當地果物。

而IKEA銷售的瑞典肉丸所搭配的越橘醬,是瑞典的原生水果,是以地緣食材衍生的吃法。

果醬的酸與甜讓肉丸風味更加飽滿

除了早期的飲食文化,酸甜果醬搭配上無過多調味的肉類,為什麼風味這麼調和呢?

首先,當你吃到酸的東西時,氫離子就足以刺激味覺細胞釋放出神經傳導物質,讓你對食物味道更敏感。第二,酸味可以刺激口腔分泌更多唾液,進而把化合物送到味蕾。因此越橘醬的「酸」不僅可以平衡菜餚、改變酸鹼值,同時也能大幅增加肉丸的層次。且肉的油脂需要酸來平衡,而鹹味則需要由甜帶出,讓風味更加的飽和。

除此之外,根據美國國家科學院院刊研究,人的舌頭上有部分甜味受體,只有在同時有鹽與糖的情況下才會開始活動,所以甜果醬更能帶出肉丸的鹹度!

IKEA席捲全球的瑞典肉丸,背後的隱形冠軍非瑞典原生的越橘醬莫屬,果醬與肉的搭配在亞洲較少見,卻是歐美先人留下的時令智慧。少了越橘果醬,IKEA肉丸還能年賣10億顆嗎?我們恐怕永遠都不會知道,畢竟,他們離不開彼此。

審稿編輯:林玉婷

【延伸閱讀】

「酸」比你想像中的重要!用對酸味,口感層次輕鬆加倍!

最不務正業的家具行!IKEA在巴黎測試外送美食服務!

德國人年吃掉8億份!國民美食「咖哩香腸」乘載歷史記憶

【參考資料】

IKEA Taiwan Posts Record High Food Share

IKEA facts and figures that may surprise you

What You Don't Know About The IKEA Meatballs

The Science Behind Why Sweet & Salty Foods Taste So Good