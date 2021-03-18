中年婦腳趾痛風石穿不上美鞋 四年治療喜如願

痛風關節病變是可逆的治療。一名中年婦人四年前起因雙腳趾疼痛及穿鞋困難就醫，為骨科醫師李松青診斷為痛風性足伴隨第一掌趾關節病變，由於想穿上一雙美鞋長途旅行，她接受李醫師建議，耐心地接受藥物治療及飲食運動控制。歷經四年後，皇天不負苦心人，她的痛風石不僅減少且掌趾關節亦重新復原中，不需再承受刺骨的疼痛，還達成穿上美鞋外出旅行的心願。

收治病例的「活力得中山脊椎外科醫院」、松青診所骨科醫師李松青指出，痛風關節炎者若以積極態度接受治療，脫離痛風關節炎夢饜非難事。

以這位婦人為例，四年前，因疼痛及穿鞋困難就醫，之前雖曾因疼痛接受其他醫療單位短暫治療，但卻因痛風石非常嚴重，不敢去看病，中斷治療。接受李松青醫師診斷檢查時，不僅X光檢查有明顯骨蝕現象及痛風石外擴，抽血檢查亦發現，連腎功能都受損，這才耐心的接受規則治療。

除了依健保規定服用排尿酸藥物之外，李松青醫師表示，因痛風石是尿酸堆積造成，所以建議患者須減少高普林食物及糖類飲料，避免飲酒及運動過量造成流汗過多。還須注意排尿量，叮嚀患者注意排尿顏色，以監測攝取足夠水份，多管齊下。患者則因信賴李醫師，也自發性的配合多運動及藥物飲食的控制。

李松青醫師指出，在治療20個月後，骨蝕已出現明顯減少。患者亦自覺腳的外觀改善很多，期間已能國內、外長途旅行。目前亦仍在持續接受治療中，復原效果更為明顯。

李松青醫師進一步指出，患者在未持續接受治療前，不僅穿著鞋子有困難，且容易造成掌趾關節內側皮膚反覆受傷。長此以往，甚至可能導致痛風石破裂出來，形成潰瘍傷口，連外出工作都有困難。