孕婦常見葉酸營養品 食藥署預告新增營養添加劑來源

懷孕準媽媽常吃的葉酸營養品，將有新的來源了！衛福部食藥署今預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」草案，新增「L-5-甲基四氫葉酸鈣」為營養添加劑，並公布其使用範圍、限量及規格標準。食藥署食品組科長廖家鼎說，若草案預告順利，可望下半年上路。

廖家鼎表示，由於懷孕婦女補充足夠葉酸，可以讓寶寶的神經系統發育較好。而葉酸雖廣泛存在於許多食物中，如綠色蔬菜、肝臟、酵母、豆類及柑橘類水果，但量比較少，因此許多懷孕婦女會補充含葉酸的營養品，增加攝取量。

廖家鼎說，過去，食藥署便已將葉酸列為食品添加物管理。由於有業者申請「L-5-甲基四氫葉酸鈣」作為新的食品添加物，食用後至人體中可自然分解，釋放葉酸，作為新的葉酸提供形式。再參考聯合國糧農組織及世界衛生組織共同之食品添加物專家委員會及歐盟評估報告後，認為安全性無虞。

因此比照葉酸的限量標準，訂定用於形態屬膠囊狀、錠狀且標示有每日食用限量的食品中，每日食用量葉酸總含量不得高於800微克；用在一般食品中，每日食用量或每300克的食品，葉酸總含量不可高於600微克；用於嬰兒食品中，每日食用量或每300克的食品，葉酸總含量不可高於225微克。

新光醫院婦產科主治醫師蕭國明說，葉酸能減少寶寶腦及脊髓等先天性神經管缺陷，而懷孕初期是神經發育的重要時期，因此通常建議是在懷孕前三個月，甚至孕前兩三個月就開始準備服用葉酸。

但他說，葉酸雖然對孕婦的營養補充來說很重要，但不需要服用太高劑量的葉酸。通常孕婦一天補充的葉酸400至800微克便足夠，雖然多吃在臨床上並沒有看到什麼危害，但吃太多也只是代謝掉，並無太大的益處。

廖家鼎說，本次草案預告期60天，如順利新制預計下半年可上路。屆時如發現有違反使用範圍及限量標準者，將依食安法處新台幣3萬至300萬元罰鍰。