「農業專業簽證」解決農業缺工 農委會：研議中

台灣農業缺工嚴重，影響農業甚鉅，外籍兵團撐起台灣農業一片天，是外界無法忽視的事實。農委會今天表示，正與勞動部研議「農業專業簽證」，讓國內外籍配偶的家人，在某限制季節、特定時間可以到台灣來合法協助農業工作、補足農業勞動力缺乏。

立法院經濟委員會就農委會、經濟部、大陸委員會首長就「如何防範臺灣農產品品種、技術外流與加強外銷競爭力」進行報告。

立委邱議瑩表示，農業缺工問題嚴重，去年美濃引進的農業移工，協助野蓮種植農民採收工作，當時引進9名短短幾個月，僅剩下4人，其他人都不見了，覺得無法適應這樣的農作生活環境，這樣的工作型態，不單只有僅只出現在美濃地區，雖然引進了農業外勞，不適應當地工作環境，或者技術不符合農家要求，因此返回原始國，農委會有沒有進一步的配套措施，

邱議瑩說，她的選區有很多農家，有很多外配，農忙時會請她們來幫家人幫忙，但台灣法令規定，來台灣依親觀光，不能做有工作行為，但實際上，農村外配來幫忙，其實相對解決缺工問題，她不斷跟農委會、勞動部討論，法令可不可以做不同配套管理措施，澳洲也最近研發農業專用簽證，但澳洲還在初期評估階段，台灣政府也可以研擬外配家人協助投入農業，不一定要觀光簽證，若也有農業專用簽證，或許也可以方便做農事的工作，農委會可研究解決農業缺工面向。

農委會副主委陳駿季表示，農業經營面臨的困境，有一部份可以進外勞，有些外籍勞工不見得了解農業經營辛苦，進來台灣以後，發現台灣農業是精細管理，往往無法適應離開，農委會除了透過目前幾個專案，針對國外青農，用實習方式到特定農場，後來才進去真正農場工作；另外，外配家人農委會內部討論很也已討論，希望能以專案措施進來，因此會持續與勞動部研商，若簽證問題能類似澳洲方式，除了觀光外，開放某些特定時間，或許未來可以考慮。