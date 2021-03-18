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竹市首開旱災應變中心 林智堅宣布成立節水宣導大隊

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天首度召開旱災應變中心會議，市長林智堅主持多次強調水情相當吃緊，政府努力開源，更需要全民節水，他也宣布將與自來水公司攜手成立「節水宣導大隊」前進鄰里宣導。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天首度召開旱災應變中心會議，市長林智堅主持多次強調水情相當吃緊，政府努力開源，更需要全民節水，他也宣布將與自來水公司攜手成立「節水宣導大隊」前進鄰里宣導。記者張裕珍／攝影

旱象未解，新竹市政府今天首度召開旱災應變中心會議，市長林智堅致詞時，多次強調水情相當吃緊，政府努力開源，更需要全民節水，他也宣布將與自來水公司攜手成立「節水宣導大隊」前進鄰里宣導，並祭出節水獎勵，「天助也要自助」，目標工業用水節省10%、民生用水也減少5%，希望大家共體時艱度過抗旱期。

竹苗地區亮起橙燈水情燈號，現階段也首度實施全天減壓供水，在工業用水部分要求自主節水率提升至11%、非工業自主節水率提升至20%，並取消地下水引用限制、開放臨時鑿井水，停供行政機關及國營事業轄管非急需要或非必要供水。

新竹市政府連月也規畫多項開源節流措施，市府工務處長葉時青今天報告，目前整備210口抗旱井，已請環保局進行水質檢查，其中17口抗旱井1天總抽水量3.2萬公噸，另也準備22輛輸水車，以及客雅水資源回收中心回收水每日產量可達1萬噸，無償提供民眾使用，也在中央協助下建置RO淨化系統供廠商取用。

林智堅說，去年台灣首度沒有颱風過境，歷經56年來罕見大旱，也讓竹竹苗地區首度邁入全天減壓供水階段，尤其未來天氣預報雨量為正常偏少，過去大新竹水源來自水庫與隆恩堰，但目前寶山水庫蓄水率僅12%，可見「水情真的非常非常吃緊」。

林也提到，竹科去年雖受疫情影響，產能仍逆勢成長，園區不能無水無電，若政府沒有及早因應，在今年初完成桃竹備援管線，南水北調1天挹注20萬公噸用水，可能園區早已用水車載水，水情燈號也早已亮起紅燈，屆時1周2天停水，勢必相當辛苦，很不希望水情狀況真的會進入此階段。

林智堅認為，政府努力開源節流，節水也要有積極作為，目標工業用水降10%、民生用水也減少5%，「節水要和防疫有相同意識，才有辦法達標」，他也決定與台水合作成立「節水宣導大隊」前進鄰里向民眾說明，並提供節水獎勵，天助也要自助，希望民眾配合節水，「節今日之水，解明日之渴」。

新竹市政府今天首度召開旱災應變中心會議，市長林智堅主持多次強調水情相當吃緊，政府努力開源，更需要全民節水，他也宣布將與自來水公司攜手成立「節水宣導大隊」前進鄰里宣導。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天首度召開旱災應變中心會議，市長林智堅主持多次強調水情相當吃緊，政府努力開源，更需要全民節水，他也宣布將與自來水公司攜手成立「節水宣導大隊」前進鄰里宣導。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天首度召開旱災應變中心會議，市長林智堅主持多次強調水情相當吃緊，政府努力開源，更需要全民節水，他也宣布將與自來水公司攜手成立「節水宣導大隊」前進鄰里宣導。記者張裕珍／攝影
新竹市政府今天首度召開旱災應變中心會議，市長林智堅主持多次強調水情相當吃緊，政府努力開源，更需要全民節水，他也宣布將與自來水公司攜手成立「節水宣導大隊」前進鄰里宣導。記者張裕珍／攝影

抗旱 新竹 林智堅

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