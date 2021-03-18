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高鐵清明連假再加開6班車 周六凌晨開放購票

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司今天宣布，為加強服務返鄉掃墓、出遊之旅運需求，經檢視運能調度後，決定再加開六班次列車，自3月20日周六凌晨零時起開放購票。本報資料照片
台灣高鐵公司今天宣布，為加強服務返鄉掃墓、出遊之旅運需求，經檢視運能調度後，決定再加開六班次列車，自3月20日周六凌晨零時起開放購票。本報資料照片

清明連假將至，台灣高鐵公司今天宣布，為加強服務返鄉掃墓、出遊之旅運需求，經檢視運能調度後，決定再加開六班次列車（南下4班、北上2班），自3月20日周六凌晨零時起開放購票。

高鐵說，總計六天清明假期疏運期間（4月1日至4月6日）共加開235班次列車（南下113班、北上122班），提供1100班次列車的旅運服務，歡迎旅客利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

高鐵說，為方便旅客提早規畫行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車；同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置三至五節自由座車廂，持定期票、回數票及悠遊卡/一卡通聯名卡（需開啟自動加值功能）旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。

高鐵表示，配合政府防疫政策，旅客進入車站時必須全程佩戴口罩並配合量測體溫。若有飲食需求，在能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，飲食完畢後仍須佩戴口罩。旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

此外，高鐵說，自3月2日起恢復列車推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應，同步提供「TLife台灣高鐵車上刊物」。4月6日前列車椅背網袋內亦放置「高速傳愛 助學計畫」捐款信封，歡迎旅客踴躍捐款，為遲緩兒的早期療育盡一份心力。

高鐵再次提醒，旅客確實遵守各項防疫規定，自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，將注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助，依中央流行疫情指揮中心指引，落實執行防疫規定。高鐵公司敬請旅客共同守護台灣得之不易的防疫成果，維護安心、安全的乘車環境。

高鐵 連假

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