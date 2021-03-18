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北部現在是霧還是霾？ 彭啟明解惑了
北部現在是霧還是霾？天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，應該是霧，當然霧當中也會有些霾，只是比例上的問題，北部有些低層雲，濕度很高，我們可以稱之為霧。
他說，南部的空汙很嚴重，從彰化、雲林、嘉義、台南、高雄都有不少測站是所有族群不健康等級，乾乾的，稱之為霾。
中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、台中及基隆已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗、彰化及新北能見度亦較低。
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，澎湖沒有濃霧回報，所以海面上是低雲。但是低雲和陸地接觸部分，有滿明顯的地形阻擋現象，所以陸地上會有霧區。通常低雲底下縱使沒有霧，相對濕度也會偏高。此時懸浮微粒的光學影響會被強化，能見度也可能不理想。
環保署提醒雲嘉南、高屏地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。
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