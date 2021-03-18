台鐵員工續醞釀清明罷工 林佳龍喊話以疏運順暢為職責

清明連假將至，為抗議台鐵擬推動四輪三班制，台鐵企業工會宜蘭分會醞釀罷工，擬於清明連假依法休假，目前已超過200人連署，並持續擴大。對此，交通部長林佳龍今天說，尊重並持續溝通，也希望員工考量台鐵是大家的，應以疏運順暢為職責。

台鐵擬推動四輪三班制，落實周休二日，但該舉可能讓員工月薪減少1萬1000元，宜蘭分會日前發起連署抗議，擬在清明連假合法休假，屆時台鐵宜蘭站、雙溪站恐鬧空城，外界憂心東部疏運受衝擊。林佳龍隨之喊話，明年之前不會變動，請工會放心，希望部分工會的同仁能夠配合疏運計畫。

對於連署人數持續擴大，似乎沒有要退讓的跡象，林佳龍今天在立法院接受媒體聯訪時表示，台鐵部分同仁在清明連假期間請假，企業工會有發表聲明是個別行為，沒有經過工會決議。罷工是部分同仁請假表達心聲，會尊重，並做好提早公布班表動作。