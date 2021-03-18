快訊

被日媒大爆婚變後 媒體人洩福原愛近況與內幕

評／政治凌駕專業？高雄槍擊案後，地方首長「指揮」檢察官辦案？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄空品差 北高雄局部紅色警示

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
秋冬季節，高雄空品壓力加大，敏感族群要減少外出，或戴口罩保護自己。本報資料照片
秋冬季節，高雄空品壓力加大，敏感族群要減少外出，或戴口罩保護自己。本報資料照片

高雄市今天上午依舊空氣品質欠佳，風速相對弱，垂直擴散條件也相對差，空氣品質整體在「橘色提醒至局部紅色警示」之間，北高雄局部區出現「紅色警示」。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天是近期以來最差的大氣垂直擴散條件，汙染物幾乎聚集於近地表，海峽偏北風僅能導引汙染物往南移動，無法向上擴散的結果，導致下風處汙染不易擴散，且上風處汙染抵達後更高度累積，空氣品質於凌晨起，出現一波急速的轉差。

今天大環境吹東風，西半部、海峽偏北風，濕度高容易有晨霧。上半天風速相對弱，垂直擴散條件也相對最差，空氣品質為「橘色提醒至局部紅色警示」。下半天風速明顯增強，地表升溫後，對流致使垂直擴散條件大幅改善，空氣漸轉為「普通至局部橘色提醒」。

今天天氣為多雲到晴，中午暖熱，高溫上看近30度，建議上半天減少戶外劇烈運動，下半天空品好轉才逐步恢復正常。

秋冬季節，高雄空品壓力加大，敏感族群要減少外出，或戴口罩保護自己。本報資料照片
秋冬季節，高雄空品壓力加大，敏感族群要減少外出，或戴口罩保護自己。本報資料照片
秋冬季節，高雄空品壓力加大，敏感族群要減少外出，或戴口罩保護自己。本報資料照片
秋冬季節，高雄空品壓力加大，敏感族群要減少外出，或戴口罩保護自己。本報資料照片

空氣品質 高雄市 高溫

延伸閱讀

新北高雄YouBike將不再免費 前30分鐘自付5元

粉橘色的甜蜜情懷─高雄牛乳大王

高雄鹽酥雞嘉年華 4月24日登場

高雄29人改名和壽司郎「同鮭魚盡」 陳其邁：叫我陳石斑

相關新聞

影／霧鎖關渡大橋！ 春天的觀音山有隱約朦朧美

今天清晨淡水河出現平流霧，連接雙北市的關渡大橋一度被霧完全遮蓋，成為霧鎖大橋美景。

台鐵員工續醞釀清明罷工 林佳龍喊話以疏運順暢為職責

清明連假將至，為抗議台鐵擬推動四輪三班制，台鐵企業工會宜蘭分會醞釀罷工，擬於清明連假依法休假，目前已超過200人連署，並...

高鐵清明連假再加開6班車 周六凌晨開放購票

清明連假將至，台灣高鐵公司今天宣布，為加強服務返鄉掃墓、出遊之旅運需求，經檢視運能調度後，決定再加開六班次列車（南下4班...

北市101大樓陷空汙鎖雲霧？柯文哲：只是空氣中水氣多

台北市一早霧茫茫，台北市長柯文哲在臉書指出，他我一路坐公車進入信義區，發現不只101，幾棟大樓的頭都埋在雲霧裡。

持續降雨偏少 彭啟明：水氣發展至少要等到5月

今天持續穩定的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中午高溫仍上看或超過30度，清晨北部及中部...

放流水免費取用卻乏人問津 「不方便、成本高」是最大障礙

台灣正面臨56年來最嚴重的乾旱，各縣市為節水，均大力宣導提供汙水廠放流水免費取用，但實際觀察，取水者以公部門如養工處、環保局的水車為大宗，很少看到有企業或民眾現身取水。有官員坦言，回收水非飲用水，除非正好住附近，否則像前幾年曾在汙水廠外牆設置民生取水口，卻一直「等嘸人」，只好把管線封起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。