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高雄空品差 北高雄局部紅色警示
高雄市今天上午依舊空氣品質欠佳，風速相對弱，垂直擴散條件也相對差，空氣品質整體在「橘色提醒至局部紅色警示」之間，北高雄局部區出現「紅色警示」。
高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天是近期以來最差的大氣垂直擴散條件，汙染物幾乎聚集於近地表，海峽偏北風僅能導引汙染物往南移動，無法向上擴散的結果，導致下風處汙染不易擴散，且上風處汙染抵達後更高度累積，空氣品質於凌晨起，出現一波急速的轉差。
今天大環境吹東風，西半部、海峽偏北風，濕度高容易有晨霧。上半天風速相對弱，垂直擴散條件也相對最差，空氣品質為「橘色提醒至局部紅色警示」。下半天風速明顯增強，地表升溫後，對流致使垂直擴散條件大幅改善，空氣漸轉為「普通至局部橘色提醒」。
今天天氣為多雲到晴，中午暖熱，高溫上看近30度，建議上半天減少戶外劇烈運動，下半天空品好轉才逐步恢復正常。
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