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【即時短評】被當成政治籌碼、社福事業經營的台灣農業

聯合報 / 本報記者彭宣雅
中國大陸禁止台灣鳳梨出口大陸，農委會明年採取減種、分散產季因應。本報資料照片
中國大陸禁止台灣鳳梨出口大陸，農委會明年採取減種、分散產季因應。本報資料照片

立法院預算中心報告，108年度(2019)「產銷調節緊急處理計畫」支出6.59億元，創五年新高，其中3.23億元是買滯銷農產品來做「堆肥」，面對當時即將到來的2020年1月的總統大選，花個3億撒錢收購，維持「量價齊揚」、「沒有產銷失衡」的農產品「平穩」假象，在選票面前，3億、6億算什麼，一點都不貴。

2016年開始，農業政策只有一項就是撒錢補貼，從高麗菜、柑桔、鳳梨、芭樂、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗哪個不補貼；國庫用起來得心應手，支票漫天開，過度的政治干預，把農業當成政治籌碼、社會福利事業經營，農民當然放心、盲目無目標地耕種，到時候找地方民代來叫囂哭喊，只要「不想努力了」，自然有政府、可補貼。

一棵果樹總會生產出各種品質的水果，分等級、分品質，中下果也需要自行管理處理，專業農會努力精進把小果裂果降到最低，減少損失；但政府浮濫拿出補貼，等於裹著糖衣的毒藥，農民只需要求量就好，越多、越重，補助更多，投機、兼職的老弱殘兵混得風生水起，壓縮真正專業農民的生存空間，弱化農業體質，也扭曲了整個農業的市場經濟，「慣農業」的惡性循環，這幾年一一浮現。

農糧署說的沒錯，農民都很高興，有錢領誰不高興，不僅農民開心 ，農民團體、合作社場、農會有誰不挺，一大堆奇怪的補助握在手上，開門做生意，誰要跟錢過不去？這次中國大陸禁止鳳梨外銷事件，現階段整個產業鏈都在觀望，產地幾乎調不到鳳梨可賣，一來產季大出未到，二來說好的10億補助怎麼分配，總是要看到政府白紙黑字的公文才算數，否則到時候只能自己吞下去。

鳳梨的問題急迫，都知道要明年要減種、分散產季，其他作物卻只能怪老天沒有來收走？發補助理由百百款，天氣不好、颱風肆虐、寒流來襲算災損有補助；天氣好、風調雨順也可以收購，天氣好、天氣不好都有錢可發；明明農委會地方收購、耕鋤發得如火如荼，嘴上還要說都是農民團體、合作社場、農會自己做的。

預算中心白紙黑字的政府資料拿出來，「產銷調節緊急處理計畫」支出6.59億元，3.23億元是買滯銷農產品來做「堆肥」；也能凹成堆肥、掩埋占總收購比率多少無法計算；反正不僅有農發基金為後盾，還有去年的新冠肺炎紓困特別預算可用；最高民意機關立法院不能監督部會的經費使用，外界不可以對政策有質疑，有疑問者就是不懂農業、不實報導。

官員政客隨便講，一頂不照顧農民的大帽子扣下來，就能掩飾農政單位的失職與失能，反正同黨立委需要農業經費安撫地方不會出聲；就算是負責監督的各個在野黨也分辨不出來，不僅相關資料拿不出來，也看不出政府大內宣的端倪，農委會就是「笑你不懂」。

行政機關做不好事從來不是問題，說謊才是。

農民 鳳梨

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