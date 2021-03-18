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持續降雨偏少 彭啟明：水氣發展至少要等到5月

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
西半部仍要留意空氣汙染。示意圖。本報資料照片
西半部仍要留意空氣汙染。示意圖。本報資料照片

今天持續穩定的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，中午高溫仍上看或超過30度，清晨北部及中部有部分靠近沿海區域仍有濃霧發生，西半部仍要留意空氣汙染。

他說，本地的汙染物仍會隨著大氣環境南北飄移，都要注意即時的變化，由於吹東風到東南風，東半部雲量略多偶有局部陣雨，類似的天氣會持續到周六，周六深夜到周日天氣會有顯著變化。

周六深夜有一波鋒面接近，彭啟明說，周日掠過北台灣，東北風將顯著增強，迎風面新竹以北到東半部的宜蘭、花蓮、台東天氣有較大的轉變，轉為陰有短暫陣雨，並且伴隨降溫轉涼的情況，雨勢不多，新竹以北到宜花東有些短暫陣雨，苗栗以南僅是雲量增多，中南部仍沒有降雨可能，下周一降雨就減少，乾冷空氣再移入，水氣減少，北部迎風面天氣會好轉，中南部持續是多雲到晴。

他說，周末的變化主要是在溫度上，預計北部的溫差變化較大，例如低溫在周日、下周一時可能下看到14-15度，高溫不超過20度，等於是高溫相當於目前的低溫，這樣的落差感受上還不到冷，但和這幾天相比溫差頗大，屬於環境的壓力，要注意身體的變化。中南部會略降2-3度。

這波低溫可能影響到下周二清晨，彭啟明說，北部可能有些輻射冷卻作用，空曠區域有機會出現12-14度的低溫，甚至標準測站接近到冷氣團14度的等級，下周二白天之後隨著高壓中心東移出海，冷空氣減弱，會明顯的回升，會再有幾天溫暖回溫的天氣。

彭啟明說，近期一兩周都維持類似北方冷空氣一周一波的冷空氣南下，水氣及強度都不算強，降雨偏少持續到4月仍是預測上的趨勢，只能靠未來西南季風暖濕水氣是否開始發展，但目前仍未有任何徵兆，至少要等到5月開始，未來的水情的確非常不樂觀，非常有挑戰性。

彭啟明 低溫

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