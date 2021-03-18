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濃霧特報！吳德榮：周六前好熱 周日北部天氣驟變

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濃霧特報！ 吳德榮：周六前好熱 周日北部天氣驟變

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
濃霧特報。圖／取自氣象局網站
濃霧特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布5縣市濃霧特報，今天西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、台中及基隆已出現能見度不足200公尺的現象，苗栗、彰化及新北能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨馬祖、桃園、台中及基隆有濃霧發生。

他說，今天至周六受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天溫暖微熱、早晚涼，日夜溫差達15度。西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。今天北部16至30度，中部17至34度，南部18至35度，東部16至31度。今天起至周六北部平地最高氣溫皆在30度以上，中南部更升至34度以上。

他表示，周日清晨鋒面抵達，北部、東半部有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有降雨機率；強冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷；乍暖還寒，北台灣周六高溫仍近31度，周日白天氣溫約僅18度，且愈晚愈冷，當晚沿海平地即降至13及左右，要注意保暖；其他地區氣溫亦下降。

下周一降雨漸停歇、轉為多雲；仍受強冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷。

他說，下周二清晨氣溫仍低；白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地多雲時晴。下周二晚至周三晨有短波快速通過，給北部、東北部帶來零星降雨的機率，周三白天再好轉。不過，美國模式模擬則無此短波。但為期末的模擬，不確定性高；需持續觀察。

基隆 馬祖 保暖

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