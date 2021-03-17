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獨／廣蓋海淡廠支援供水 民眾爆新竹試車失敗
台灣遭逢56年大旱，竹科用水也亮紅燈，水利署緊急招標海水淡化機組支援新竹民生用水，間接支援竹科。但有民眾向國民黨立委李貴敏反映，因得標廠商設備限制，機組曾試車失敗，供水恐無法達應有品質。
水利署解釋，新竹南寮海淡廠現行機組是因應當前旱象緊急採購，共有3家廠商得標，其中規模較小的廠商機組在試車時確實有狀況，但在農曆年前已改善完畢。
因應水情嚴峻，水利署在新竹南寮設民生用水海水淡化廠，每日濾出1.3萬公噸民生用水供新竹地區使用。
不過李貴敏調查後發現，因該海淡廠機組是緊急採購，具投標實力廠商有限，最後「兩大一小」3家廠商得標，而規模較小的廠商設置的海淡機組，或許受限於技術能力，導致海水淡化成效出現不符需求情形。
李貴敏說，新竹海淡廠急就章布建，誰知道之後會不會再出現狀況？若關鍵時刻發生意外，新竹供水能力恐將「死當」；政府應將目前新竹海淡廠建置情形公開，讓水利專家會診，根本解決問題。
內政部前部長李鴻源分析，水利署選擇設日產僅萬噸餘水的臨時海淡機組，應是考量蓋正式大型海淡廠有用地取得與環評問題，但如此一來，新竹海淡廠設置「宣示意義大」。不過民進黨政府規畫未來要另蓋兩座海淡廠，用電換水的做法，是否真能符合台灣需求，也是問題。
李鴻源說，其實政府只要投入100億元，將八里汙水廠擴建為回收水再生處理廠，並設管線拉到新竹，預估就可以日供20萬噸水，每度水費也僅約18.8元，工程單純，又可促成循環經濟，目前鳳山溪汙水處理廠1年賺1億元。
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