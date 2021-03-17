清明連假疏運 交通部海陸空計畫曝光

清明連假將至，考量疫情持續影響，交通部規畫陸海空疏運計畫，其中台鐵、高鐵分別加開151列、229班次，台鐵單日最高運量可達到75.5萬人次。西部國道客運預估開行9700班次，每天平均疏運17.8萬人次。此外，4月2日至4日，每日0至5時及於5日0至10時，國道全線暫停收費，

交通部長林佳龍明天將就「清明連假期間疏運作為暨公眾運輸（含場站）、重要景點如何加強防疫工作」，赴立院進行專題報告並備質詢。交通部預估，清明假期前段將以出遊返鄉為主，假期中段以旅遊及掃墓為主，至於假期後段則以返回工作地旅次為主；依據往年經驗，清明假期交通量僅次於春節，且近期肺炎疫情已逐漸趨緩，民眾出遊或掃墓意願將提高，以審慎態度預做疏運及防疫規畫。

根據交通部規畫，高鐵以服務西部長途為主，台鐵以服務東部及西部中短途為主，離島部分則以航空為主，海運為輔。以下為相關疏導措施：

●高速公路

為分散連假國道車流，長途以台2、台9、台61及台63線等4條路線替代國道；短途則以7條地區替代道路分散車流，並配套實施精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及相關收費措施。

為分散掃墓人潮，於假期前兩個周休實施單一費率再七折措施、於4月2日至5日實施單一費率，並於4月2日至4日每日0至5時及於5日0至10時國道全線暫停收費。

●省道

蘇花路廊部分，實施路口號誌連鎖最佳化提高通行量，辦理大客車優先道，並於4月2日5時至17時、3日7時至13時、4日12時至18時及5日12時至18時，開放蘇花改路段路肩供大客車行駛，同時段實施時段性禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行。

南迴公路部分，丹路外環及新路社區路段北上（往台東），於4月2日管制外側車道通行，3日上午視北上車流狀況機動實施；金崙大橋北端、草埔橋、雙流社區南下於4月5日管制外側車道通行，4月4日下午視車流狀況機動實施；另香蘭金崙段於尖峰時段規劃南向3.2公里、北向3.6公里實施大客車優先道措施。

台61線西濱快速公路部分，鳳鼻至香山路段封閉台68線南寮端西向南下出口匝道及竹北新港三街一段與西濱路一段路口、竹南路段部分路口實施時段性封閉措施。

●雙鐵

高鐵疏運期間4月1日至6日止，已規畫疏運期間加開229班次列車（南下109班、北上120班），總計六天提供1094班次列車的旅運服務，各車次三至五節自由座車廂，後續將視實際旅運情形，啟動臨時增開班次，以紓解尖峰時段大量旅客返鄉掃墓及假期出遊需求。

台鐵疏運期間全線加開列車151列及加掛車廂523輛，全線每日平均運能預估可較平日再增加7.7％（西線增加2.6％、東線增加19％、南迴線增加20％），單日最高運量可達到75.5萬人次，並辦理北花優惠復興號、花東實名制列車、東部返鄉及返工專車、紅眼自強號列車等加強輸運。

●國道客運

疏運期間東部（國5）國道客運預估開行1850班次，每日平均疏運2.9萬人次；西部國道客運預估開行9700班次，每日平均疏運17.8萬人次。

4月1日至5日，中長途國道客運路線及國道5號短途路線14家業者90條路線，享平日優惠價或原票價85折，且搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），將提供基本里程或一段票免費優惠。

另協調宜花東租賃車業者配合提供搭乘國道客運乘客優惠，回程時持租車憑證及客運來回程購票證明可再折抵票價（租機車抵100元，租汽車抵200元）。

搭乘「台北往返宜蘭」、「台北往返花蓮」國道客運並使用宜花東地區台灣好行在地體驗行程套票或於當地住宿，可享有「四人同行一人來回票免費，且回程可再折抵200元」優惠。

●其他

海運客運方面，疏運期間預計提供台灣本島與離島間10條航線，總計開航709航次，預估可提供15萬9526人次運能，可充分滿足海運客運交通需求。

航空部分，國內航線預計提供1752架次、15萬6844座位，其中離島管制航線計1522架次、14萬7170座位，另各航空公司已持續注意訂位情況，如仍有需求將再規畫加班機。

觀光遊樂區部分，觀光局已彙整調查觀光遊樂地區熱門易壅塞景點路段，透過「清明節疏導觀光資訊網頁」提供公共運輸搭乘選擇及建議替代景點，利民眾預先規畫遊程。