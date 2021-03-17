宛如16首交響詩 台達50歲引進「藍色星球2」亞洲首演

台達1971年成立迄今50周年，今年將以「影響50迎向50」為主題籌辦主題活動，台達長期關注氣候環境，特別引進英國廣播公司BBC知名自然生態紀錄片「藍色星球2」，透過8K投影技術、搭配800吋超大螢幕放映，展現海洋世界的壯觀與唯美，現場還會有80人編製的台北愛樂管弦樂團及合唱團演繹知名配樂大師的樂曲，宛如16首「美麗的交響詩」，更是亞洲首演。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，台達今年以「節用厚生」為概念發展50周年系列慶祝活動，「節用」指的是對能源的珍惜，台達致力於能源效率的提昇，「厚生」則是厚待萬物與環境，讓改變發生、讓世界更美好，希望藉由此次音樂會活動，以影像喚起大眾對海洋環境的珍愛，傳遞台達節用厚生的企業理念。

「藍色星球2」是BBC最受歡迎的自然生態紀錄片之一，耗費四年時間、125次遠征、1500天水下作業及6000多個小時潛艇拍攝，運用最新科技突破以往限制，將許多過去未知地帶、驚人生物及令人瞠目結舌的舉動呈現在觀眾眼前；配樂由知名大師漢斯・季默操刀，音樂會當晚由林天吉指揮台北愛樂管弦樂團及合唱團，現場演出16首樂曲。

郭珊珊指出，屆時將有壯闊影片搭配交響樂團現場演奏，「宛如16首美麗的交響詩」各有不同主題，800吋螢幕更讓觀眾有身歷其境的感受，所有票房收入將捐給海洋保育專案使用，協助潮境保育區珊瑚復育；今年7月也會在松菸舉辦3周展覽，回顧台達過去50年足跡及未來50年展望，並舉辦相關講座論壇，喚起社會大眾對環境的關懷。

「台達50影像音樂會」由台達主辦、聯合數位文創承辦，5月21日在台北流行音樂中心登場，音樂會為公益售票演出，即日起於UDN售票網開始售票，學生享有七五折票價優待。