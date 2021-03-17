國合會台灣腎臟醫學會簽合作備忘錄 助友邦防治慢性病

財團法人國際合作發展基金會今天和台灣腎臟醫學會簽署合作備忘錄，期許未來共同以台灣公衛醫療專業，協助夥伴國強化腎臟病等慢性病防治工作，提升國民健康，實踐Taiwan Can Help的精神。

國合會表示，合作備忘錄由國合會祕書長項恬毅及台灣腎臟醫學會理事長黃尚志代表簽署，與會貴賓包括台灣腎臟醫學會理事唐德成及亞東紀念醫院內科部主任彭渝森等。

國合會表示，全球慢性腎臟病人口不斷攀升，如何防治及減緩患病人口已成為全球努力的方向，國合會近年來已和國內公私立醫院合作在貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯以及尼加拉瓜等國執行慢性腎臟病防治相關計畫，不僅協助友邦進行大規模篩檢活動，並完成流行病學報告、健康策略建議書等，獲友邦政府讚許；而國合會在這些積累慢性腎臟病領域量能，與台灣腎臟醫學會合作推動腎臟專科醫師認證及慢性腎臟病線上課程，攜手邁向國際。

國合會表示，台灣腎臟醫學會在我國慢性病防治上扮演重要角色，匯集我國腎臟領域菁英，更是人才培養的重要搖籃，積極參與國際重要腎臟病相關議題活動。國合會這次與台灣腎臟醫學會簽署合作備忘錄，期待在既有的合作基礎上，藉由學會豐富的專業資源與經驗，進一步共同參與國際公衛醫療事務，創造更多合作可能，讓世界看到台灣公衛醫療軟實力，提升我國於國際間之能見度。

國合會公表示，國合會衛醫療業務長期以來扮演國際發展合作的平台，並致力推動與國內公私部門的合作，並以「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢性病防治」及「健康資訊管理系統（Health Information System, HIS）推廣」、「傳染性疾病防治」及「公衛醫療緊急應變」等為推動主軸，協助夥伴國家強化健康照護及衛生體系。