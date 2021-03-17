快訊

【太陽花揭祕／上】王金平還原「半分忠」事件前 國民黨連環錯誤讓學運爆發

「她」曾是滿懷抱負的檢察官，為何最後選擇離職出走？

國合會台灣腎臟醫學會簽合作備忘錄 助友邦防治慢性病

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國合會祕書長項恬毅(右)及台灣腎臟醫學會理事長黃尚志(左)代表簽署合作備忘錄。圖／國合會提供
國合會祕書長項恬毅(右)及台灣腎臟醫學會理事長黃尚志(左)代表簽署合作備忘錄。圖／國合會提供

財團法人國際合作發展基金會今天和台灣腎臟醫學會簽署合作備忘錄，期許未來共同以台灣公衛醫療專業，協助夥伴國強化腎臟病等慢性病防治工作，提升國民健康，實踐Taiwan Can Help的精神。

國合會表示，合作備忘錄由國合會祕書長項恬毅及台灣腎臟醫學會理事長黃尚志代表簽署，與會貴賓包括台灣腎臟醫學會理事唐德成及亞東紀念醫院內科部主任彭渝森等。

國合會表示，全球慢性腎臟病人口不斷攀升，如何防治及減緩患病人口已成為全球努力的方向，國合會近年來已和國內公私立醫院合作在貝里斯、聖克里斯多福及尼維斯以及尼加拉瓜等國執行慢性腎臟病防治相關計畫，不僅協助友邦進行大規模篩檢活動，並完成流行病學報告、健康策略建議書等，獲友邦政府讚許；而國合會在這些積累慢性腎臟病領域量能，與台灣腎臟醫學會合作推動腎臟專科醫師認證及慢性腎臟病線上課程，攜手邁向國際。

國合會表示，台灣腎臟醫學會在我國慢性病防治上扮演重要角色，匯集我國腎臟領域菁英，更是人才培養的重要搖籃，積極參與國際重要腎臟病相關議題活動。國合會這次與台灣腎臟醫學會簽署合作備忘錄，期待在既有的合作基礎上，藉由學會豐富的專業資源與經驗，進一步共同參與國際公衛醫療事務，創造更多合作可能，讓世界看到台灣公衛醫療軟實力，提升我國於國際間之能見度。

國合會公表示，國合會衛醫療業務長期以來扮演國際發展合作的平台，並致力推動與國內公私部門的合作，並以「孕產婦及嬰幼兒保健」、「慢性病防治」及「健康資訊管理系統（Health Information System, HIS）推廣」、「傳染性疾病防治」及「公衛醫療緊急應變」等為推動主軸，協助夥伴國家強化健康照護及衛生體系。

腎臟病 醫師

延伸閱讀

腎病患者不吃三高藥 醫師：恐「傷腎、傷心 」

相關新聞

輸陸鳳梨又多5批不合格 首度檢出罕見菝葜黑圓盾介殼蟲

中國3月對台下鳳梨禁令，農委會2月26日去函要求重新輸入鳳梨，但中國沒有回應，未料3月12日中國通報我方又有5批鳳梨不合...

麥當勞早餐熱量表曝光 美女營養師：這款吃完註定水腫

麥當勞速食既方便又美味，不少上班族也會選擇來當做一天上工的開胃菜，不過麥當勞所含的熱量及納含量卻不容小覷，美女營養師高敏敏就分析麥當勞早餐營養成分，發現其實麥當勞早餐的熱量差異極大，納含量也相當驚人，有的甚至佔掉一天可攝取量的一半之多。

影／霧鎖關渡大橋！ 春天的觀音山有隱約朦朧美

今天清晨淡水河出現平流霧，連接雙北市的關渡大橋一度被霧完全遮蓋，成為霧鎖大橋美景。

霧鎖金門也不怕！ 雲豹輪今完成試航 添備援船生力軍

不用再怕霧鎖金門。航港局說宣布，今天通過「雲豹」高速客船新增「布袋港-金門港」及「馬公港-金門港」航線試航申請，未來將可...

國合會台灣腎臟醫學會簽合作備忘錄 助友邦防治慢性病

財團法人國際合作發展基金會今天和台灣腎臟醫學會簽署合作備忘錄，期許未來共同以台灣公衛醫療專業，協助夥伴國強化腎臟病等慢性...

疫情加劇家長經濟教養壓力 家扶：兒少保護案增逾2成

家扶基金會今公布「2021年教養知能與生活情境調查」，調查指出，家長三大壓力為分別是經濟、教育與養育子女問題，疫情爆發以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。