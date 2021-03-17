疫情加劇家長經濟教養壓力 家扶：兒少保護案增逾2成

家扶基金會今公布「2021年教養知能與生活情境調查」，調查指出，家長三大壓力為分別是經濟、教育與養育子女問題，疫情爆發以來，36.8%家長表示收入減少、36.2%表示照顧子女壓力增加，根據衛福部資料，2020年上半年兒少保護通報案件比2019年同期增加5.8%，開案數更增加21%。

根據衛福部統計，2019年兒童少年保護通報案件創下歷史新高7萬3973件，2020上半年通報數據更較2019年同期增加5.8%，此時期在兒童少年保護開案數也增加21%。

家扶基金會執行長何素秋表示，國外相關研究與實證資料反映，疫情衝擊經濟，也引發家庭壓力、易衍生暴力風險，在國內每小時都會有孩子遭到不當對待，加以疫情下，兒少保護預防工作更待超前部署。

家扶指出，依據2020年家扶服務年報顯示，兒少遭不當對待在施虐者本身因素中，47.6%為教養問題、40.2%為情緒行為問題、30.5%為婚姻失調，而2021年教養知能與生活情境調查發現，當家長自覺有壓力時，最常使用於紓解壓力的方式是以「自我消化」來排解壓力，占55.8% ；更有16.5%沒有特別處理，忽視壓力感受與反應；調查另發現，多數家長雖具有正確的教養認知，卻在遇到實際狀況時無法理性反應、合宜管教。

何素秋表示，從實務工作經驗看到，造成孩子被不當對待的因素包括教養、情緒、婚姻問題，因此家扶這幾年致力投入親職教育工作，這次更推出最新網路親子遊戲「森林探險記」，設計11道生活狀況題並搭配趣味動畫，遊戲完成後，會出現代表親子關係狀態的動物，且個別化提供反饋，協助家長檢視親子關係。