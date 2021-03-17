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飛蟻肆虐怎麼辦？專家教你做糖水誘餌

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
琉璃蟻數量驚人，常因趨光性聚集燈下飛行，造成山區民眾困擾。圖／中埔鄉公所提供
琉璃蟻數量驚人，常因趨光性聚集燈下飛行，造成山區民眾困擾。圖／中埔鄉公所提供

乍暖還寒，琉璃蟻肆虐，影響民眾生活作息，嘉義縣政府建議民眾加強農園管理，另也提供液態糖水餌劑作法，供民眾使用。

琉璃蟻成蟻具趨光性，不僅侵擾農園甚至入侵住宅，雖非直接危害農作物，卻對農事操作及民眾生活上帶來困擾，尤其梅雨季後，每年7、8月為琉璃蟻婚飛季節，具飛行能力成蟲會到外建立新蟻巢，進入大量發生季節。

為降低琉璃蟻田間族群密度，農園管理相當重要，可加強清園，防治共生蚜蟲與介殼蟲，必要時使用液態糖水餌劑(1公升水：200克糖：硼砂30公克)與餌站誘殺或利用皂素噴施，降低琉璃蟻族群危害。

居家環境方面，加強環境清理，不堆積雜物並移除不必要竹竿、水管等，減少琉璃蟻可築巢處所，也可使用環保署核准環境用藥進行防治。

國立彰化師範大學生物系教授林宗岐研究表示，危害中南部地區的琉璃蟻主要有2種，一種是疣胸琉璃蟻，危害範圍為中南部9縣市29個鄉鎮區，有北遷現象，另一種為俗稱「飛蟻」的褐色扁琉璃蟻，侵犯地區以南投縣、台中市、嘉義縣、台南市和高雄市等16鄉鎮區為主，同樣有外擴情形。

琉璃蟻原分布低海拔山麓竹林、雜木林、荒廢地或農園，喜好隱蔽性高地方築巢，族群數量高時會入侵居家環境，於天花板、夾板、電箱等設施築巢，造成民眾生活困擾，嘉義縣尤以中埔、竹崎等山區鄉鎮發生最為嚴重。

嘉義縣政府呼籲，民眾可透過加強田間清園管理及居家環境清潔，輔以使用餌劑及餌站防治，逐步減少琉璃蟻對居家生活和農事操作環境的侵擾，相關資訊可至行政院環保署環境用藥安全使用宣導網 ( https://topic.epa.gov.tw/evsu/mp-8.html) 查詢。

琉璃蟻 嘉義

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