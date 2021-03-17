帛琉旅遊泡泡成形 旅行社搶破頭爭4月1日首發機位

中央流行疫情指揮中心今天宣布台帛旅遊泡泡正式啟動，4月1日首航，初期華航執飛，每周兩班。根據華航規畫，將包給五家旅行社，預計最快明天就會確定名單。旅行業者就說，不只民眾搶破頭當第一團出國，連旅行社都競爭都相當激烈。

雄獅旅行社稍早搶先公布行程和團價，包括自4月1日起每周四出發的四天與每周日出發的五天兩種行程可選擇，主打海上活動，包括世界海景七大奇觀的大斷層、無毒水母湖、藍色鹿角珊瑚群、百年巨型大干貝城等，更有機會親眼看到顏色斑斕的熱帶魚、魟魚或大海龜在身旁悠遊穿梭。預估旅遊費用可能會較疫情前調漲一倍，約在7到9萬元之間。

東南旅行社說，開賣時間等帛琉觀光局先確定景點是哪些才能安排，若這兩三天訊息明確，就會公告。因為公司是4月1日首發團之一的旅行社，會加緊腳步。價格部分，若飯店是中等價位，四天三夜6萬塊，飯店等級比較高就是7、8萬以上。

鳳凰旅行社說，舉凡遊程、餐廳、飯店早已準備好，就等航空公司確認機票價錢就可以上架。初步規畫包含檢疫費用、票價調整等，可能五天四夜就要8萬。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁說，初期只有華航確定要飛，且限制跟五間以下旅行社合作，難免會出現競爭。現在確定行程會有八家飯店、17間餐廳可選，能去的景點數則還在等帛琉方確認，周五就要幫入選的旅行社上課，時間很趕。

至於台帛旅遊泡泡開放是否只幫助到大型旅行社，蕭博仁坦言對中小型旅行社基本沒什麼幫助，「但泡泡掀開就能看到一絲絲光線」。目前看來，前幾團有可能秒殺，但隨著長榮後續也會投入，加上虎航濕租飛機給帛琉太平洋航空使用，都會增加競爭力，市場反應如何還要觀察。

創新旅行社董事長李奇嶽則直言「生吃不夠怎麼曬乾」，開放後產量確實很有限，只有大間旅行社、同時又是華航主力店才有可能出線。但他也說，雖然班次很少、產值相對不夠高，「仍是個好的開始」。

不具名旅遊業者則說，不只旅客搶破頭當第一，旅行社也是，這不僅是趕流行，更重要是有指標性意義。對觀光產業和民眾來說，都會很興奮。

據悉，華航最快明天公布合作旅行社。華航目前仍未鬆口，僅表示將提供機位予長期合作帛琉航線的旅行業者，儘速由旅行社包裝銷售帛琉旅遊產品，在符合政府防疫政策下，提供旅客安全便捷的旅遊服務。

華航說，會配合主管機關推動政策，即刻啟動帛琉航線旅遊泡泡規畫，將以波音737-800客機執飛，該機型設有158個座位，實際載客人數將依主管機關規定銷售。台北（桃園）-帛琉航班營運超過10年，長期協助兩地載運醫療物資等需求，助攻台灣外交與帛琉發展，是目前維持帛琉基本空中運輸最重要的航空公司，接下來也將持續配合政策及市場需求逐步增班，滿足旅客在後疫情時代安心出遊的渴望。

至於外傳長榮可能在第三周加入，長榮僅說，樂見旅遊泡泡的形成，也已經做好最佳的準備，將會配合中央流行疫情指揮中心及相關主管單位的時程規畫，任何旅遊泡泡的航點，均會在最短的時間內飛航，以滿足民眾出國旅遊的需求。