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霧鎖金門也不怕！ 雲豹輪今完成試航 添備援船生力軍
不用再怕霧鎖金門。航港局說宣布，今天通過「雲豹」高速客船新增「布袋港-金門港」及「馬公港-金門港」航線試航申請，未來將可以協助疏運金門地區因飛機暫停起降滯留機場之旅客，使民眾能順利返鄉及返台過節。
航港局表示，金門地區因無客運業者經營至臺灣本島的固定航線，每年霧季期間因濃霧使得機場能見度降低，以致飛機無法起降，機場暫時關閉，造成旅客滯留。航港局為維持離島交通不受中斷，依「指定船舶運送業經營特定航線客貨運送補償及監督辦法」，以公告補償方式由船舶運送業依程序申請執行霧鎖金門機場時之「台中-金門」航線海運疏運作業，目前指定由「金門快輪」及「合富快輪」執行，在「雲豹」高速客船通過試航後，即可增加「布袋港-金門港」及「馬公港-金門港」兩條航線海運疏運作業，大幅提升霧鎖金門機場之海運疏運運能。
航港局說，「雲豹」高速客船，總噸916，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有「船體穩定系統」，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用「暖通空調」(HVAC)可達五倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳，以提升船艙舒適度。
航港局說，高速船航行速度快，業者申請新增航線，一定會進行嚴格的航行安全審查，同時要求業者依所申請航線及營運規畫實際航行進行試航，該局亦聘請專家學者一併登船協助把關，確保實際營運時無航安疑慮。
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