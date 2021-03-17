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麥當勞早餐熱量表曝光 美女營養師：這款吃完註定水腫

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為漢堡速食示意圖。圖／ingimage
圖為漢堡速食示意圖。圖／ingimage

麥當勞速食既方便又美味，不少上班族也會選擇來當做一天上工的開胃菜，不過麥當勞所含的熱量及納含量卻不容小覷，美女營養師高敏敏就分析麥當勞早餐營養成分，發現其實麥當勞早餐的熱量差異極大，納含量也相當驚人，有的甚至佔掉一天可攝取量的一半之多。

高敏敏在臉書粉專發文表示，過去曾有營養學老師分享只給自己的小孩在週六早上吃麥當勞，因為就不會有炸雞跟薯條，但就她觀察現在的麥當勞早餐，光是一份烤土司跟大早餐的鈉含量就直接佔掉一天可攝取的一半，「一早就註定過著水腫人生，高血壓的人更直接爆表。」

高敏敏點出麥當勞早餐熱量排行榜前5名，不管是熱量或鈉含量都相當高，如脆雞腿排烤土司/685kcal、含鈉量：1208.5mg；雞塊鬆餅大早餐/664kcal、含鈉量：1272.3mg；黃金豬排烤土司/578kcal、含鈉量：1019.6mg、火腿薯餅烤土司/561kcal、金黃薯餅烤土司/540kcal、含鈉量：913.1mg。

而熱量、鈉熱量較低的麥當勞則是吉士蛋堡、滿福寶、青蔬滿福堡等。文末，高敏敏也提到「想不到麥當勞早餐的熱量差異居然這麼大，從280到700多大卡都有，突然覺得吉士蛋堡真是既單調又可愛」。

此外，根據衛生福利部國民健康署資料，成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即鹽6公克），除了需注意微波飯類食品含鈉量之外，年輕人喜歡當作主食或點心的泡麵、杯湯，以及常吃的零食亦需注意其含鈉量。

至於每日該攝取多少熱量？國民健康署依照每日活動量將民眾列為三個族群，分別為輕度工作、中度工作及重度工作，若為BMI，每日攝取熱量分別不宜超過30大卡X目前體重（公斤）、35大卡X目前體重、40大卡X目前體重。

圖擷自衛福部國民健康署
圖擷自衛福部國民健康署
圖擷自衛福部國民健康署
圖擷自衛福部國民健康署

麥當勞 早餐 健康管理

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