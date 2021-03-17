百萬憂鬱症者輕生 籲增心理衛生預算

「亞太區每年有百萬人因重鬱症輕生，政府須更重視憂鬱症患者的照護！」亞太區憂鬱症白皮書17日發表，亞太區重鬱症比例達3.1%，僅不到一半的患者獲得正確診斷，其中高達71%的病友，因未獲得適當治療而導致症狀加劇。張家銘醫師表示，台灣的心理衛生預算投注仍不足，呼籲行政院及衛福部應提升預算。

重鬱症百萬人輕生

亞太區憂鬱症白皮書公布最新研究結果，亞太區僅不到一半的重度憂鬱症（MDD）患者獲得正確診斷，其中高達71%的病友，因未獲得適當治療而導致症狀加劇，且亞太區重度憂鬱症比例達3.1%，高於全球平均的2.5%。

白皮書主筆、澳洲墨爾本莫納什弗雷德精神病學研究中心主任賈亞里•庫尼卡教授表示，三分之一的重鬱症病友會演變成難治型的憂鬱症（TRD），這是憂鬱症的一個亞型，不再對傳統抗憂鬱藥物有反應，這些病友的復發率高、易感到絕望。調查發現，亞太區有9成以上的重鬱症病友不尋求協助，導致每年超過100萬人輕生。

量身打造治療

白皮書負責人克里斯•哈迪斯帝表示，以單一思維模式應對重鬱症問題已不適用，且不可避免地會帶給醫療體系更大的負擔。對於憂鬱症不同亞型、病友個體間不同的特質，現有政策以及治療方法針對性不足，重鬱症亞型的病友沒有獲得應有的個人化照護，這部分亞太區需要做出改變。

台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘醫師表示，目前台灣憂鬱症就醫治療有四大不足包括：一、就醫不足，僅2成憂鬱症患者就醫；二、治療不足，嚴重憂鬱症患者應該藥物治療；三、診斷不足，許多憂鬱症患者只被當作失眠或身體疾病處理；四、持續治療不足，有治療的憂鬱症患者提早中斷治療多，導致復發率高。

心理衛生預算不足

「近年台灣青少年憂鬱與自殺比例增加。」張家銘指出，根據董氏基金會調查顯示，有13.3%高中職學生、18.7%大學生有明顯憂鬱情緒，且根據衛福部調查顯示，21.1%國中生和18.7%高中生曾認真想過自殺，呼籲憂鬱症患者的親友應學習理解、陪伴及鼓勵患者就醫，才能更有效管理疾病。

張家銘也提到，台灣的心理衛生預算投注不足，2018年至2020年的心理健康促進費用5.33億、精神疾病防治費用2.32億，在衛福部總預算中的占比僅0.003%和0.001%，呼籲行政院、衛福部應重視心理衛生方面的施政，提升預算。

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