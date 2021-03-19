韓國正妹營養師上菜！鳳梨炒飯也能吃瘦吃健康
前陣子台灣掀起了「鳳梨之亂」，大家想必都吃很多鳳梨了，鳳梨吃到膩該怎麼樣變換口味呢？韓國正妹營養師推出這道「鳳梨炒飯」只要花20分鐘就能完成這道健康豐盛的異國料理，不能出國，就來道東南亞風味菜色，犒賞自己吧。
★鳳梨炒飯(料理時間20分鐘)
-健康又豐盛的東南亞風味菜色
如果吃膩減肥版的炒飯，不妨改吃東南亞風味的「鳳梨炒飯」，來轉換心情和口味！鳳梨富含膳食纖維，能預防便祕，並含有鳳梨酵素，是一種蛋白質分解酵素，不但扮演著天然消化劑的角色，同時也有助於強化減重期可能降低的免疫力。這道鳳梨炒飯既能打破「在炒飯中放水果很奇怪」的偏見，也能讓小朋友愛不釋「口」！
材料
主食材─
雜糧飯 80 公克
蝦子 80 公克
鳳梨 80 公克
蛋 1 顆
腰果 1 大匙
甜椒 1/4 個
青椒 1/4 個
洋蔥 1/6 顆
調味料─
魚露 0.3 大匙
鹽 1 小撮
胡椒粉 少許
橄欖油 0.5 大匙
營養師這樣說
• 千萬不能使用鳳梨罐頭，因為罐頭是用糖醃製的，所以不能用浸泡在糖水中的鳳梨。鳳梨的各種效用只有在非加工的情況下才會發揮。
• 添加魚露更能突顯東南亞食物的風味。如果不喜歡魚露，可以用1 大匙蠔油調味，以代替魚露和鹽。
• 可以省略腰果，用花生代替，這樣吃也很美味。
步驟
1. 將鳳梨、甜椒、青椒和洋蔥切丁。
2. 起油鍋，接著放入蝦子、鳳梨、洋蔥、青椒和甜椒拌炒。
3. 待蔬菜和蝦子熟得差不多時，先集中到鍋子的一邊，接著炒蛋。
4. 鍋中再放入飯、魚露和胡椒粉，並用鹽調味，炒好後放入腰果就完成了。
作者IG也分享很多食譜和美照，有興趣的可以追一下。
(本文摘錄自《我三餐都吃，還是瘦41kg》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)
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