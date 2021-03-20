她這樣吃！從89瘦到48kg 韓國健美營養師超人氣減肥食譜大公開

超人氣韓國人氣正妹營養師，從小就對食物充滿熱情，從小胖到大的她，大方分享減肥失敗經驗，從16歲開始，一路血淚斑斑，31歲她研發減重食譜，搭配運動，找回健美體態，再也不復胖。

試過各種減肥偏方，不但沒瘦還換來一身病！

初次減肥成功後，我不但沒再去運動場快走，還恢復過去的食量，甚至又開始吃零食，所以立刻又復胖了。升上高中後，我再次變回身高一七二公分、體重七十公斤的壯碩女學生。我的胖是胖全身的，若非要形容，上半身更有分量。完全瘦下來後再看，骨架明明沒有很大，身材看起來卻異常大隻，也許是上半身太有分量才會如此。

我本來就對下廚感興趣，為了學得更專精而開始上廚藝課，自那時起，便更熱衷於「吃」這件事。開始上課後，不但可以試吃，而且不分平日週末都在下廚，所以總是與食物為伍。一陣子過後，若發覺變胖再開始減肥。雖然一開始會規律地減肥，但後來因為想用更簡單、輕鬆的方法瘦身，便會選擇當時流行的各種減肥偏方，如服用中藥、西藥等捷徑。為了減肥，我什麼減肥法都試過了。

高中時，「單一食物減肥法（one food diet）」紅極一時，結果我卻徹底失敗了！我以蘋果作為我的單一食物，一天只吃六顆蘋果，就這樣吃了兩個星期，後來身體負荷不了，開始出現異常徵兆。

貧血和疲憊感是最先出現的症狀，不僅提不起勁，對每件事也感到非常無力，而最令我感到害怕的是掉髮。不論是一覺醒來後，還是洗頭後、梳頭髮時，都會掉頭髮。我的髮量本來就偏多，所以一開始只覺得自己掉了些許頭髮，可是一起進行單一食物減肥法的朋友們全部出現相同症狀，嚴重的人甚至生理期沒來，再加上頭髮越掉越多，我莫名害怕了起來。最後，時隔兩個星期，單一食物減肥法無疾而終。

以現在身為營養師的觀點來看，這是以營養學角度來說，萬萬不可嘗試的減肥法之一。單一食物減肥法會導致營養不均衡，舉例來說，最常被選用的蘋果，其主要成分為糖分、膳食纖維、水分等，如果單靠吃蘋果來減重，會缺乏蛋白質和其他需要的營養素，體內就會出狀況，也就是我因蛋白質不足而出現的掉髮和免疫力下降等症狀。只吃一種食物瘦身，本來就是錯誤的減肥途徑，更會造成脫水、肌肉減少、生理期沒來、失眠、骨質疏鬆症及基礎代謝量減少等。

雖然光靠吃蘋果減肥，兩星期就瘦了三公斤左右，但是中斷後時隔一星期，我又恢復原來的體重。

接下來是曾經蔚為流行的「檸檬排毒減肥法」。這個減肥法也是一樣，只喝檸檬水來排出身體的毒素，餓肚子卻攝取不到營養素。就算只喝昂貴的檸檬水會瘦，但是卻無法維持一輩子。朋友們瘦了四到五公斤，可是我卻連一公斤都沒有減少。明明只喝水撐了好幾天卻沒有變瘦，這件事我至今依然無法理解。現在回想起來，我猜是當時購買的檸檬排毒產品內含有大量糖分的緣故，不然就是我弄錯飲品的比例了。

升上大學後，我借助萬萬不能使用的藥物來減肥，這次也是聽朋友說有效才開始的。起初是先到家庭醫學科看診後領減肥藥服用，每餐根據處方箋，服用七粒連成分是什麼都不知道的藥丸。後來一再出現無力感和躁症，情緒起伏也漸趨嚴重，噁心反胃的感覺和頭痛更是揮之不去，偶爾還會因為呼吸不順而難以喘氣。如果是曾經服用過西藥的人，應該也會出現其中一種副作用。

我在想，是不是因為每餐都要吃多種藥物，包括食慾抑制劑、利尿劑、便祕藥、癲癇藥、憂鬱症藥等藥效強勁藥物之故，才會引起副作用。

看到身邊服用西藥且輕鬆瘦身成功的人，難免會被誘惑，就連我也不例外。然而，想到哪天我走在路上說不定會因此昏倒而死亡，我便就此打住了。事實上，當時也曾發生有人服用減肥西藥卻因異常反應而自殺的事件，並因此成為一大話題！ 圖／聯經提供

我也吃過中藥，而且也跟服用西藥一樣，產生明顯副作用。縱使是依據自身體質所開立的處方箋，然而那依舊是危險的藥物。心悸、噁心反胃、手部顫抖、多汗，是出現在我身上的副作用。

我認為，不管是西藥還是中藥，這些比想像中更容易瘦下來的減肥方式，都可能是危害健康的危險瘦身法。我真的相當懼怕服用減肥藥物的副作用，且更嚴重的問題是，靠藥物瘦身無法長久維持，不但一定會復胖，甚至可能會胖得比以前更離譜。

結果繞了一大圈，試過所有減肥方式卻都以失敗收場後，我終於恍然大悟了。那就是，我的身體要走正規的路，並要一步一腳印地減肥，才會瘦得健康、瘦得漂亮！

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(本文摘錄自《我三餐都吃，還是瘦41kg》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)