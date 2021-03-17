銷陸鳳梨不合格批數兜不攏 防檢局：對岸僅通知13批

中國3月對台下鳳梨禁令，國台辦今天表示，去年通報28批鳳梨不合格，提醒台方加強源頭管理，但不合格情況未得到改善；防檢局表示，去年接獲陸方通報鳳梨檢出介殼蟲通報後，已採行輸出檢疫強化措施，且介殼蟲可採燻蒸處理去除風險，呼籲雙方應盡速進行檢疫技術對話，恢復我方鳳梨輸陸。

防檢局先前說明不合格鳳梨為13批，但國台辦今天說去年共通報28批，雙方數字有明顯落差，防檢局表示，根據中國透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」的通報，去年因檢出介殼蟲而不合格的鳳梨就是13批，日前已經去信說明強化檢疫措施要求恢復出口，至今仍未收到中國回覆，但會持續努力。

國台辦今稱不合格情況沒改善，也沒有收到台灣任何回覆。據了解，兩岸近年透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」溝通，有兩種互換信息管道，第一種是「不合格通報表」，主要是登錄不合格的貨品名稱及相關資料，用來通知對方檢疫狀況；第二種是「訊息聯繫單」，當其中一方要求對話、溝通時才會用此形式，過去兩岸在栗子、梨穗方面都曾藉訊息聯繫單對話，但去年有關台灣鳳梨檢疫不合宜的部分，中國都是透過「不合格通報表」通知，並沒有使用訊息聯繫單」。

防檢局表示，農產品輸出應符合輸入國規定，但輸入國相關規範或調整檢疫措施時，仍必須依照國際規範辦理，如不合格訊息提供、要求採行改善措施並進行技術討論。自109年接獲陸方輸入農產品檢疫檢驗不合格通報表通報輸陸鳳梨檢出介殼蟲後，未待陸方要求改善，防檢局即主動與農糧署、試驗改良場所、業者及農民討論供果園、包裝場管理強化並加強輸出檢疫。又燻蒸檢疫處理即可去除介殼蟲風險，沒有採行暫停貿易必要。

防檢局表示，我方重視陸方透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台通報的訊息，109年度共接獲13件鳳梨發現介殼蟲不合格通報。為確保我國鳳梨順利輸陸，已自109年10月19日公告申報輸出時須檢附包裝場資料表，並加強外銷供果園源頭管理及輸出前檢疫，確認無罹染陸方關切的有害生物，才核發輸出植物檢疫證明書。

防檢局說，為協助我國優良鳳梨外銷，將持續爭取與陸方諮商討論阻絕該介殼蟲隨我方鳳梨傳入中國大陸的措施，請陸方恢復鳳梨輸陸。