快訊

【教授告官／下】退休公務員到大學占缺 是不是肥貓法律也難辨

近20年遊覽車重大死傷回顧 必知自保訣竅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄18人改「鮭魚」相關名字！改名滿3次怎麼辦？ 曝補救辦法

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
不少民眾為吃免費壽司，手刀改名成「鮭魚」。圖/聯合報系資料照片
不少民眾為吃免費壽司，手刀改名成「鮭魚」。圖/聯合報系資料照片

一家賣壽司的店家祭優惠，今天和明天兩天中如果名字有「ㄍㄨㄟ　ㄩˊ」同音字的，可享免費吃壽司的優惠。高雄市政府民政局表示，到今天下午3時左右，已有18人改為「鮭魚」相關名字，多數人改為「鮭魚」，少部分人加上更多字，如「鮭魚漢堡」、「鮭魚炒麵」等。

民政局表示，改名是民眾的權益，但如果未成年改名，要等到成年後才能再改，如果是20歲以上，包括原來的名字，有3次改名機會，萬一3次用完，要在6個月之後、在同一城市找到同名同姓、比自己年長的人才能再改。

高雄市這次的改名「鮭魚」，昨天就開始了，昨天即有戶所受理改名「鮭魚」的年輕人。由於未滿20歲的人如要改名，要法定代理人（如父母雙方）同意才能改，這次改「鮭魚」的，多是滿20歲的成年人，不少人直言就是為了享受店家的優惠。

民政局說，改名的民眾中，如果有未滿20歲者，因已用了兩次機會了，所以要到20歲以上才能再改其他名字，即用成年之後的第3次機會；已滿20歲的民眾，要是第二次改名，還有一次可用，萬一之前已改過名，等於3次機會用完，就要等到6個月以後，在戶籍所在地的同一城市中找到一位同名同姓、且年齡比自己大的人才能改。

民政局人員說，改名「鮭魚」或其他同音異字者，如同意戶政機關通報其他機關，例如監理、健保等機關，改名之後使用駕照、健保卡等資料時，可以連線，如未同意通報，就要自己去改這些資料。

鮭魚 健保卡 壽司

延伸閱讀

兒為免費壽司改名「鮭魚」母無奈吐玄機 網神回：根本鮭魚之亂

台南7人衝戶政事務所改名「鮭魚」 黃偉哲：虱目魚才最好吃

台南目前有7人為壽司吃到飽改名 最長改成15字戶所驚嘆

為吃改名「鮭魚」 行銷系學者：零成本衝網路聲量

相關新聞

為壽司改名鮭魚不可取？網友竟一面倒：比這理由好

壽司連鎖店舉辦同名免費吃壽司活動，竟然吸引不少人改名，就為了吃到免費壽司，也引發網友好奇在PTT上詢問「什麼樣的人會為了...

兒為免費壽司改名「鮭魚」母無奈吐玄機 網神回：根本鮭魚之亂

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」近日舉辦優惠活動「愛的迴鮭，尋人啟事」，只要名字叫「鮭魚」，便可以免費吃壽司。有網友分享，不少民眾吐槽店家「太沒誠意」，但活動開始後卻有民眾手刀改名，同時引發不少趣事...

無法被複製的音樂市場 「平民天后」徐懷鈺曝：如何走上歌路

如果九○年代有聲音，那麼一九九八年徐懷鈺的單曲〈飛起來〉與同年推出的第一張專輯《徐懷鈺Yuki第一張個人專輯》，應該曾在許多人心中重複播放。徐懷鈺現身攝影棚時，狀態極佳，眼神清朗，和我們聊起那個屬於她的，以及她也曾給予別人的華麗九○，聲音不摻雜質，與過去沒有時差。

為免費吃壽司郎！ 中市女大生衝戶政所改名「鮭魚丼飯」

日本迴轉壽司「壽司郎」近日推出諧音哏活動，3月17日至3月18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字者，可享免費，每桌上限6人。...

杜娃黎波辣又美 葛萊美歌姬個性珠寶畫龍點睛

第63屆葛萊美獎（Grammy Awards）日前於洛杉磯舉辦頒獎典禮，獎勵過去一年中表現傑出音樂人。以「Future ...

賈靜雯想去動物園上班？力挺夏姿慈善特賣分享獻愛活動

夏姿．陳SHIATZY CHEN舉辦的2021年「拾華」慈善特賣會即起熱烈登場，由賈靜雯擔綱愛心大使，偕同夏姿少東夫人許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。