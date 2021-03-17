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高雄18人改「鮭魚」相關名字！改名滿3次怎麼辦？ 曝補救辦法
一家賣壽司的店家祭優惠，今天和明天兩天中如果名字有「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」同音字的，可享免費吃壽司的優惠。高雄市政府民政局表示，到今天下午3時左右，已有18人改為「鮭魚」相關名字，多數人改為「鮭魚」，少部分人加上更多字，如「鮭魚漢堡」、「鮭魚炒麵」等。
民政局表示，改名是民眾的權益，但如果未成年改名，要等到成年後才能再改，如果是20歲以上，包括原來的名字，有3次改名機會，萬一3次用完，要在6個月之後、在同一城市找到同名同姓、比自己年長的人才能再改。
高雄市這次的改名「鮭魚」，昨天就開始了，昨天即有戶所受理改名「鮭魚」的年輕人。由於未滿20歲的人如要改名，要法定代理人（如父母雙方）同意才能改，這次改「鮭魚」的，多是滿20歲的成年人，不少人直言就是為了享受店家的優惠。
民政局說，改名的民眾中，如果有未滿20歲者，因已用了兩次機會了，所以要到20歲以上才能再改其他名字，即用成年之後的第3次機會；已滿20歲的民眾，要是第二次改名，還有一次可用，萬一之前已改過名，等於3次機會用完，就要等到6個月以後，在戶籍所在地的同一城市中找到一位同名同姓、且年齡比自己大的人才能改。
民政局人員說，改名「鮭魚」或其他同音異字者，如同意戶政機關通報其他機關，例如監理、健保等機關，改名之後使用駕照、健保卡等資料時，可以連線，如未同意通報，就要自己去改這些資料。
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