「帛琉泡泡」4月1日首航 旅遊業：準備好了！5日8萬有找

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，正式與帛琉展開「旅遊泡泡」，重啟雙方觀光，初期航班規劃為每周2班，每班入境班機旅客人數上限110人，最快4/1就有首發團。長榮航空旗下旅行社長汎旅運副總經理陳崇銘表示，行程規劃以4日與5日遊為主，產品及售價都已出爐，網頁、DM也準備好了，近日即可上架。

陳崇銘表示，帛琉5日遊不含檢測，售價在6萬5千元至7萬元間，目前兩次檢測費用約1萬元，也就是整體費用會在8萬元以內；4日遊約減6~8千元。至於行程內容與過去差不多，以旅客必訪景點為主，像是牛奶湖、水母湖、干貝城、帛琉國家博物館、男人會館等知名景區，會配合各時段限定人次。

至於外傳「團進團出」會不會造成旅行社帶團的困擾，業者認為，台灣人普遍守規矩，加上這項規定是為生命安全而定，執行上應該不會太困難。

對於第一個旅遊泡泡的市場預估，業者看法兩極。長汎旅運曾做過市調，結果顯示有六成的民眾「讓別人先行，沒有問題再走」，一成五認為「團費太貴」，僅一成願意立刻出發。陳崇銘認為，若第一波帛琉觀光順利往返，後續市場看好。

近期已有不少旅行社在官網貼出「期待」的消息，雄獅旅遊也在網站貼出首發團預約網址，表示「非常踴躍」。KKday則在上周對外開賣「帛琉旅遊泡泡夢想包」，3天湧進近千筆訂單。

不少民眾都表示，「實在悶壞了，只要有開放旅遊的國家，就一定要去」；據了解，台灣旅客最愛的還是日、韓，旅遊業者則預估，下一波開放的旅遊泡泡，應該是相對安全的新加坡、越南。