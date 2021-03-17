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台南目前有7人為壽司吃到飽改名 最長改成15字戶所驚嘆

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台中市郭姓女大生今天早上到戶政所改名叫鮭魚丼飯，讓戶政人員大驚奇。圖／讀者提供
台中市郭姓女大生今天早上到戶政所改名叫鮭魚丼飯，讓戶政人員大驚奇。圖／讀者提供

為了免費吃壽司，全台各地都傳出有人改名「鮭魚」，台南市戶所到今天也有七個人改名，其中還有人一口氣把名字從兩個字改成15個字，讓戶所人員驚嘆「年輕人真是想到就做」！

來自日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」近期推出「諧音哏」活動，3月17日、18日兩天，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」（每桌上限6人），竟然吸引不少人改名「鮭魚」，就為了免費吃到飽。

台南市北區戶所（府北）今天早上有五個人陸續分別前往改名，而且每個人的名字都從兩個字改到多字，最多的是15個字，最少的有四個字，大部分都是餐點的名字，而且來改的都是八年級生，其中一人才剛滿20歲，依法20歲才能夠自己改名。

戶所表示，基於個資保密，不能透露全名，但是也可以看出年輕人創意無限。

此外，在永康區及安南區戶所，也各有一人改名，安南區戶所的這一名改名的男性，也是年輕人，把名字從兩個字改成10個字，裡面有「小魚」、「軟糖」等字眼。

民政局表示，改名可以不必在戶籍所在地的戶政事務所，全台各地都可以改，而且同時要更換身分證工本費50元、戶口名簿20元，來回只要140元，就能六個人免費吃到飽。

有網友在PTT上發文，認為改名通常是遇到特殊的劫難或原因，例如長輩過世，或小時候算命仙給的名字不好聽，長大之後才會改名，很好奇什麼樣的人會為了吃幾頓壽司就改名。

但是卻有許多網友支持這樣子的行為，「那些鮭魚雖然不可取，不過父母聽算命取的也沒那麼可貴，只是懶得改回來而已」、「為什麼改個名字要被冠上不可取的批評，覺得改鮭魚的至少是自由意志，還能免費吃一餐。有些因為算命師說個幾句，就全家改名花了上萬塊的才可悲」

「改名也不是啥作奸犯科的事情」、「英文名都能取糖果惹 為何中文名不能改鮭魚」、

壽司郎推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」（鮭魚）同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」。圖／翻攝自PTT
壽司郎推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中有「ㄍㄨㄟ」「ㄩˊ」（鮭魚）同音字者，同音1個字全桌享9折，同音2個字全桌享5折，若是2字同音同字，則可享「全桌免費」。圖／翻攝自PTT

鮭魚 壽司郎

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