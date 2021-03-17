獨／營養促進法草案進度？諮詢會欲加入勞動部職安署

我國從1982年起草研擬「國民營養法」，現已延宕39年，後於2017年出現「國民營養及健康飲食促進法草案」，去年此法案完成部分意見研析及條文研擬對案，並召開「營養及健康飲食促進專業諮詢會議」的籌備會議。國民健康署代理署長賈淑麗說明，草案已由行政院審查中，並成立營養及健康飲食促進諮詢會，將加入「勞動部職業安全衛生署」，共擬跨部會合作，強調會於「落法」前持續推動國民營養促進業務。

國民健康署今舉辦「109年度全國社區營養推廣中心成果觀摩會」，賈淑麗於會中表示，國人健康危險因子有吸菸、不健康飲食及不運動等，針對營養法規相關業務，「國民營養及健康飲食促進法草案」已送至行政院進行審查，並於去年成立諮詢會，邀請各界專家共20多位。

賈淑麗表示，專家專長來自實證、場域不等，參與部會更有農業委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會等，未來將加入勞動部職業安全衛生署，共擬跨部會合作。

賈淑麗說，國民營養不只要從社區著手，職場也是重要元素，已與勞動部召開多次會議，了解彼此需求及合作方式，目前已有共識，未來國健署的「職場健康促進中心」擬與職安署的「職場健康安全中心」合作職場健康業務，將由職場促進中心分派各地「社區營養推廣中心」支援，未來可以協助推廣職場運動知識，營養師也有機會進駐職安中心，具體合作方式仍在研議。

對於提升長者營養需求，賈淑麗指出，國民健康署自 107 年起補助各地方政府成立「社區營養推廣中心」，讓營養師走入社區，推動具地方特色的長者營養照護服務，她說明，因有部分長者牙口不好，也有調整質地飲食，融入不同文化習慣，讓長者「吃得下、吃得均衡」。