快訊

台帛旅遊泡泡啟動！4月1日首發 周四、日出團

台帛旅遊泡泡宣布五大原則 帛琉總統惠恕仁將於3月28日來台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／營養促進法草案進度？諮詢會欲加入勞動部職安署

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
國民健康署代理署長賈淑麗表示，「國民營養及健康飲食促進法草案」已送至行政院進行審查，並於去年成立諮詢會，邀請各界專家共20多位，未來將加入勞動部職業安全衛生署，共擬跨部會合作。記者黃惠群／攝影
國民健康署代理署長賈淑麗表示，「國民營養及健康飲食促進法草案」已送至行政院進行審查，並於去年成立諮詢會，邀請各界專家共20多位，未來將加入勞動部職業安全衛生署，共擬跨部會合作。記者黃惠群／攝影

我國從1982年起草研擬「國民營養法」，現已延宕39年，後於2017年出現「國民營養及健康飲食促進法草案」，去年此法案完成部分意見研析及條文研擬對案，並召開「營養及健康飲食促進專業諮詢會議」的籌備會議。國民健康署代理署長賈淑麗說明，草案已由行政院審查中，並成立營養及健康飲食促進諮詢會，將加入「勞動部職業安全衛生署」，共擬跨部會合作，強調會於「落法」前持續推動國民營養促進業務。

國民健康署今舉辦「109年度全國社區營養推廣中心成果觀摩會」，賈淑麗於會中表示，國人健康危險因子有吸菸、不健康飲食及不運動等，針對營養法規相關業務，「國民營養及健康飲食促進法草案」已送至行政院進行審查，並於去年成立諮詢會，邀請各界專家共20多位。

賈淑麗表示，專家專長來自實證、場域不等，參與部會更有農業委員會、教育部、客家委員會及原住民族委員會等，未來將加入勞動部職業安全衛生署，共擬跨部會合作。

賈淑麗說，國民營養不只要從社區著手，職場也是重要元素，已與勞動部召開多次會議，了解彼此需求及合作方式，目前已有共識，未來國健署的「職場健康促進中心」擬與職安署的「職場健康安全中心」合作職場健康業務，將由職場促進中心分派各地「社區營養推廣中心」支援，未來可以協助推廣職場運動知識，營養師也有機會進駐職安中心，具體合作方式仍在研議。

對於提升長者營養需求，賈淑麗指出，國民健康署自 107 年起補助各地方政府成立「社區營養推廣中心」，讓營養師走入社區，推動具地方特色的長者營養照護服務，她說明，因有部分長者牙口不好，也有調整質地飲食，融入不同文化習慣，讓長者「吃得下、吃得均衡」。

職場 勞動部

延伸閱讀

印尼移工解禁有望？新版防疫方案 境外內加強管制

淡水社區發起公益義賣 住戶捐大師畫作助弱勢

面對面好害羞？勞動部3月29日推出線上職涯諮詢平台

全國金牌農村決賽本周登場 竹縣寶山、新埔2社區拚佳績

相關新聞

台南目前有7人為壽司吃到飽改名 最長改成15字戶所驚嘆

為了免費吃壽司，全台各地都傳出有人改名「鮭魚」，台南市戶所到今天也有七個人改名，其中還有人一口氣把名字從兩個字改成15個...

吃發霉水果罹肝癌？營養師：未必但不是切掉腐爛處就好

有民眾相當節儉，看到水果部分發霉或腐爛食物捨不得丟，切掉壞的部分，便把好的部位吃掉。南投醫院營養師黃淑敏說，水果難免有碰...

影／霧鎖關渡大橋！ 春天的觀音山有隱約朦朧美

今天清晨淡水河出現平流霧，連接雙北市的關渡大橋一度被霧完全遮蓋，成為霧鎖大橋美景。

估團費6-8萬！帛琉旅遊泡泡將成行 消費者直呼悶壞「再貴也要去」

指揮中心今天下午宣布台灣與帛琉旅遊泡泡成行時間與配套措施。旅行社還未確定產品售價，概估每人要新台幣6萬到8萬元。不少消費...

吃免錢壽司瘋改名 法律白話文：小心改3次後只能當一輩子鮭魚

日本迴轉壽司「壽司郎」在3月17日至3月18日期間推出諧音哏活動，其中只要姓名與「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音同字者更可直接全桌免費，活動推出後挨批沒誠意，但竟真的有3名大學生改名「鮭魚」，著實令人佩服，卻也讓人擔心「為了壽司改名鮭魚，能後悔嗎？」

為免費吃壽司改名鮭魚 內政部：只能改3次請慎思

知名壽司連鎖店推優惠活動，姓名中有「鮭魚」兩字可享免費，網傳多人為此改名。內政部今天說，依據大法官釋字跟姓名條例規定，每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。