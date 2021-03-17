果醬、果凍常用「果膠」 食藥署列食品添加物管理

常用於果醬、果凍和冰淇淋作為增稠劑或乳化劑的「果膠」，衛福部食藥署要將它們從食品原料移為食品添加物列管，未來都須向食藥署辦理查驗登記，並須符合相關規格標準，才可使用；尤其是全面禁止嬰幼兒罐頭食品不得使用醯胺化果膠。新制預計明年7月1日起正式實施。

食藥署今發布修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，「果膠」、「關華豆膠」、「刺槐豆膠」列為食品添加物管理。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，「果膠」、「關華豆膠」、「刺槐豆膠」都是常見的食品膠類，來自於水果或植物種子。過去都是放在食品原料管理，但國際間逐漸將其列為食品添加物管理。

廖家鼎說，並非果膠對人體有什麼危害，但列為食品添加物管理會比較嚴謹。因會訂定規格要求、純度鑑別試驗，以及販賣業者須做查驗登記，並且需要做好專人、專櫃、專冊等三專管理，包含管理存貨量、許可證字號等，管理上更清楚。

另外，果膠雖然可用於各種食品當中，但過去曾有文獻發現醯胺化果膠可能會影響嬰幼兒消化，因此規範中也明訂嬰幼兒罐頭食品不得使用醯胺化果膠。

廖家鼎表示，會先給予業者緩衝期，預計明年7月1日起才會正式實施，未來一旦有業者違反食品添加物使用範圍及限量規範，將依「食品安全衛生管理法」開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。