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媽咪福音！中正團隊開發新母乳替代品 減輕嬰兒腹瀉

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
中正大學化學暨生物化學系副教授游景晴鑽研人乳寡糖多年，近日開發一套快速合成方法，製造出多達22種天然人乳寡糖，能減輕嬰兒腹瀉的岩藻糖化乳寡糖，未來將投入量產研究。圖／中正大學提供
中正大學化學暨生物化學系副教授游景晴鑽研人乳寡糖多年，近日開發一套快速合成方法，製造出多達22種天然人乳寡糖，能減輕嬰兒腹瀉的岩藻糖化乳寡糖，未來將投入量產研究。圖／中正大學提供

母乳中的寡糖是顧好嬰兒腸道的重要角色，中正大學化學暨生物化學系副教授游景晴鑽研人乳寡糖多年，近日開發一套快速合成方法，製造出多達22種天然人乳寡糖，能減輕嬰兒腹瀉的岩藻糖化乳寡糖，未來將投入量產研究，可望應用添加於市售配方奶粉，成為有效的母乳替代品。

母乳能保護嬰幼兒腸道健康，其中的寡糖能刺激腸道益菌生長、抑制壞菌滋生，但人乳寡糖主要存在於母乳，較難從自然食物取得。中正大學化生系副教授游景晴說，目前研究發現人類母乳寡糖有近200種，像是最常見的岩藻糖化母乳寡糖，就被證實能防止空腸曲狀桿菌感染，讓小孩比較不會拉肚子。

中正大學團隊發現可用酵素合成乳寡糖，成功製造出22種與天然結構相同的乳寡糖，游景晴說，不同酵素有特定喜好反應的化學分子，當寡糖的化學結構有兩個以上相同的分子，變得很難控制酵素反應得到特定的乳寡糖。

「所以我們在寡糖上多裝了一個純化小分子，就好像便利貼一樣，偽裝成酵素不喜歡的區域，讓酵素不願靠近，但不影響整體催化。」游景晴說。

乳寡糖含有的單糖數量越多，就不利於使用傳統微生物發酵法生產，此次中正團隊技術可合成最多12個單糖組成的乳寡糖，將能做為基礎糖生物學、小兒醫學、腸胃醫學、免疫學等研究材料，目前也投入量產研究。

游景晴說，未來中正大學不排除與台灣廠商合作，研究成果期待可添加在市售配方奶粉，有效替代母乳，降低仰賴國外進口的生產成本。

疫情肆虐，游景晴說，乳寡糖有許多糖體結構與各類病毒細胞表面受體相似，可當作病原體的誘餌，能有效預防感染，未來中正團隊合成的糖體也可用來探究乳寡糖與不同病原體的關係，加速發展病原菌或病毒感染的早期診斷或治療方案。

母乳 酵素 中正大學

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