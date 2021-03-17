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吃免錢壽司瘋改名 法律白話文：小心改3次後只能當一輩子鮭魚
日本迴轉壽司「壽司郎」在3月17日至3月18日期間推出諧音哏活動，其中只要姓名與「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」同音同字者更可直接全桌免費，活動推出後挨批沒誠意，但竟真的有3名大學生改名「鮭魚」，著實令人佩服，卻也讓人擔心「為了壽司改名鮭魚，能後悔嗎？」
普及法律知識的「法律白話文運動」團隊（以下簡稱「法白」）近日就針對「改名鮭魚」的事件提出解析，表示《姓名條例》規定一個人原則上3次改名機會，雖《姓名條例》2015年以前規定名字只能改2次，但在同年修法後增加成3次。
法白舉例說明，如首位改長名「黃宏成台灣阿成世界偉人」使用人生第3次改名機會，成為「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，直到2020年他都是名字最長的人，但他已不能再改名鮭魚吃免費壽司了。曾改名「邱議員」的台北市議員邱威傑也用掉2次機會，不能再為了壽司再次改名，否則就改不回來了。
對於目前台灣有3位大學生為了免費壽司而改名鮭魚，法白表示「假設他們都是第1次改名，到了他們後悔當鮭魚的那天，可以用第2次機會改回來，或再取新名字，但如果是第3次改名，就只能當一輩子的鮭魚了」。
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