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國5設大客車專用道狂塞 費鴻泰：應改為大客車優先道
國5實施「大客車專用道」，國民黨立委費鴻泰今天指出，他要求交通部，盡快把國道5號還道給用路人，把目前「大客車專用道」改為「大客車優先道」。他日前接到民眾陳情，抱怨國5「大客車專用道」擾民又不實用，尤其清明時節和春假期間，大量小客車將行駛國5車道，塞車問題一定非常嚴重，
交通部早期為解決國5塞車問題，北上各交流道自民國100年7月起，全面實施大客車專用道。當時，政府立意甚好，國5在開通後是一條熱門道路，往宜蘭和花東旅遊大客車必經道路。之前，「大客車專用道」確實紓解了國5的車輛雍塞問題，政府為鼓勵民眾使用大眾運輸，才讓搭載民眾的大客車享受到專用道的便利。
費鴻泰說，自從109年起，全球新冠肺炎疫情日趨嚴峻，團體旅遊人數銳減，民眾更配合政府減少群聚場合，很少搭乘大客車旅遊。至今，民眾旅遊偏向搭小客車，造成國5道路小客車使用率增加。因此，交通部應規畫將「大客車專用道」改成「大客車優先道」，讓小客車也可以彈性使用大客車優先道，降低國5塞車機率。
費鴻泰表示，目前大客車專用道也引申其他問題，包括國道3號北上要接國道5號時候，交流道右側更改為大客車專用道標示不明確；此問題易造成假日塞車，小客車駕駛人有時沒注意到「大客車專用道」標誌而誤闖，被錄影舉發而收到紅單。因此，在「大客車優先道」還未修改完成之前，有關國道3號轉至國道5號標誌問題，交通部有必要在明顯處，增設警告標誌提醒用路人提前變換車道。
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