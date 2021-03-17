懶人包／歡慶兒童節 這些飯店「小孩免費」吃住玩

4月兒童節，搭配清明連假，又是一波國旅商機。各飯店、餐廳打出「兒童免費」的專案，或者免費吃、或是招待住宿，餐檯也增加許多孩子們愛的甜點與菜色，不只好吃好玩，爸媽也可小省一筆。

晶華酒店即日起至4月30日推出復活節限定版「春季郵輪親子航程」，3天2夜每人每晚2,990元起，主打應景有趣的「Egg Safari尋蛋獵遊」，小遊客將在兔子姊姊將帶領下前往酒店旁的康樂公園尋找彩蛋，同時手作復活節蛋彩繪；另攜手美國知名玩具品牌「Teamson」以及敦煌書局的遊戲空間「森林童話Kids Club」，也將於4月正式營運。

「晶華出奇蛋」是由駝鳥蛋殼裝載的海綿蛋糕，外殼可彩繪。圖／台北晶華酒店提供

晶華酒店的郵輪式度假體驗，有許多親子共學手作體驗課程。圖／台北晶華酒店提供

台北喜來登十二廚自助餐廳4月2~5日連假主推「童心稚趣」兒童節活動，於官網預定午、晚餐及下午茶，12歲以下(含)兒童免費，1位大人至多可優惠2名兒童，每日開放20組。餐檯也端出孩子們最愛的舒芙蕾厚鬆餅、港式雞蛋仔等，現場另準備「好運轉轉棉花糖」，免費放送「小朋友一把抓」活動，每個孩童都能帶走滿滿一手的糖果。

台北喜來登十二廚端出孩子們最愛的「舒芙蕾厚鬆餅」。圖／台北喜來登提供

北投亞太飯店於兒童節、端午節連假主打「城市小農夫」住房專案，參加就送有機農場體驗，從撿柴、生火的夯番薯，現採有機蔬菜，到自製古早味艾草粿，住房專案11,800元+10%（原價18,940元），加贈1位2~11歲兒童免費參加。兒童節連假期間，也為小朋友設計限定造型甜點，一樓樂活天地還有「寶可夢GO─九宮格」挑戰賽。

北投亞太飯店推出「城市小農夫」住房專案。圖／北投亞太提供

號稱「全國最高的自助餐廳」、位於新北百揚大樓的50樓Café，3月19日至5月10日推出「犇向牛市」(犇音同奔)，以骰子牛為主題，同場加料鮮蒸現流海魚、嫩烤大西洋鮭魚、創藝鳳梨佳餚、印度料理、芋泥甜點等，無限量吃到飽。迎接兒童節，親子同行用餐130公分(含)以下兒童一律免費(例假日除外)。

骰子牛可享海鹽原味，或配搭四種主廚特製沾醬。圖／50樓Café提供

台東知本金聯世紀酒店即日起至5/31有「一童趣東遊」住房專案，平日雙人房6,400元起，免服務費，每房提供驚喜小禮，再贈送一位12歲以下小朋友免費入住、加碼包早餐及晚餐，館內還有許多親子DIY活動免費暢玩，包括原住民射箭、手繩DIY、自製小點心麻糬及夜間觀星導覽等。

台東知本金聯世紀酒店可體驗射箭樂趣。圖／知本金聯世紀酒店提供

若要讓小小孩大滿意，莫過義大皇家酒店的主題套房，有公主、海洋、賽車、考古、飛行、恐龍等6大主題，孩子走進房間就像進入故事情境，可盡情扮演夢想中的英雄與公主。即日起至4月30日，平日入住原價近3萬元的限量主題套房，特惠價6,999元，含早餐。