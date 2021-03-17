鶯歌站整修爭議 台鐵：今增爬梯機、供免費計程車載送

鶯歌火車站電梯更新案已於近期啟動，但台鐵在施工時封閉第二月台；北上）電梯及北側樓梯，並貼出公告，要求行動不便者須搭車到桃園或山佳、樹林換車後轉搭列車，再搭回鶯歌。民眾批評，身心障礙族群已經很辛苦，現在回家的路又變更遠了，盼台鐵提出配套措施。

對此，台鐵今天說，代理局長祁文中特別於今親自視察工程進度、新增平台式履帶爬梯機服務使用情形、以及施工期間對行動不便旅客加強服務之各項乘車配套措施。

台鐵說，除今日啟用的平台式爬梯機外，因應不同旅客需求，鶯歌站同時提供計程車載送服務，自備可收納輪椅旅客採「隨到隨送」服務；電動輪椅旅客則採「預約制」，旅客請於乘車前1小時，電洽鶯歌站；服務電話：02-26792004），由車站代叫無障礙計程車或租賃車載送，載送服務費用均由台鐵局支付。

台鐵說，鶯歌站第二月台電梯更新工程原預定4月22日完工，在縮短工期的努力之下，可提前於3月22日完成設備點交，恢復正常使用。

另因應清明節連續假期疏運及施工前整備，台鐵說，鶯歌站第一月台（下行月台）電梯更新工程，擬於定4月6日開工，施工期程45天，預估5月20日可完工。施工期間車站將持續提供爬梯機或計程車載送服務至電梯恢復正常營運為止。