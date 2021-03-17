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六旬男子走路不穩跌倒 就醫發現3公分腦瘤

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
曾威傑醫師表示，腦瘤雖然發生機率不高，但會影響腦部功能，仍須留意。圖／大千綜合醫院提供
曾威傑醫師表示，腦瘤雖然發生機率不高，但會影響腦部功能，仍須留意。圖／大千綜合醫院提供

66歲羅姓男子有高血壓病史且規則服藥，但日前在家中因走路不穩而跌倒就醫，醫院以核磁共振檢查後，竟發現他右側大腦運動區有顆3公分的腫瘤，位置在腦部表淺位置，病理報告顯示為良性腦膜瘤，羅姓男子接受手術治療後已順利恢復出院。

苗栗市大千綜合醫院神經外科曾威傑醫師表示，腦瘤發生原因至今不明，可能與遺傳、環境、化學藥劑、病毒感染或輻射暴露等有關，雖然發生率不高，10萬人中僅約4至5人，但因腦部有其功能性與重要性，即便腫瘤是良性，也會因顱骨內空間有限，造成腦部的壓迫，因此嚴重性不容忽視。

他指出，腦瘤症狀包括顱內壓增高（頭痛、嘔吐、視覺障礙、意識障礙）、癲癇、神經功能障礙（一側肢體無力、走路不穩、語言困難、人格變化）、內分泌功能障礙；醫師會透過頭部X光、電腦斷層、核磁共振或血管攝影等檢查來確認腦瘤的性質與週邊組織的狀況，以安排後續治療。

曾威傑表示，腦瘤手術主要是要將腫瘤切除乾淨，但如果腦瘤位置在腦幹或重要血管神經部位時，手術就可能無法完全切除，需要以放射線及化學治療，腦瘤治療方式依腫瘤狀況而不同，建議治療前與醫師進行充分討論，才能獲得適合且完善的治療方式。

羅姓男子因走路不穩跌倒就醫，檢查發現有3公分腦瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供
羅姓男子因走路不穩跌倒就醫，檢查發現有3公分腦瘤（紅圈處）。圖／大千綜合醫院提供

腫瘤 手術 醫師

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