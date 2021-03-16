影／《茶花女》華麗登場 衛武營展現台灣歌劇力量

衛武營國家藝術文化中心推出的旗艦歌劇《茶花女》，3月18日至21日在衛武營歌劇院演出4場，由楊士平執導，衛武營藝術總監簡文彬攜手高雄市交響樂團、高雄室內合唱團及多位頂尖的聲樂家陣容共同演出。周末兩場票房已完售，歌劇迷搶票要快。

高雄市副市長史哲表示，因為疫情稍緩，高雄一些藝文演出慢慢重返，大港開唱、草地音樂會等復辦。歌劇《茶花女》是八點檔劇情與詠嘆調極致的完美組合，2016年高雄春天藝術節與衛武營共製《茶花女》，於高雄文化中心演出兩場，大獲好評；2021年於衛武營歌劇院復刻推出，定能帶給觀眾視覺與聽覺的精緻饗宴。

簡文彬表示，威爾第歌劇《茶花女》的簡單與美麗，造就經典，這次更安排兩組不同的卡司組合，展現《茶花女》的兩種不同的面貌與見解。對於剛開始想接觸歌劇的劇迷們，這是一部非常好入門的劇碼，主軸圍繞三位主角，故事架構簡單，轉折清楚，再加上優美的音樂，任何人都能很快的進入狀況。

這次演出的兩位女主角分別在4場中擔綱，黃莉錦是台灣第一位由國立巴黎高級音樂院以第一獎畢業的聲樂家，曾與世界三大男高音之一的卡列拉斯同台演唱；另一位女主角耿立，出生於高雄，旅居義大利，近年活躍於國外劇院舞台，這是她首次在台灣以歌劇女主角演出。

《茶花女》劇情描述患肺炎的煙花女遇上真愛，卻因情人的父親反對，最終香消玉殞，以悲劇收場的故事。製作團隊包括導演楊士平、舞台設計李柏霖、服裝造型設計林秉豪、燈光設計郭建豪等。衛武營演出請觀眾配合量測額溫、手部消毒、實聯登記、全程佩戴口罩等措施。