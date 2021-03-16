快訊

恐怖巧合！蘇花公路遊覽車撞山壁 同地點11年前翻車釀26死

清明掃墓火災逾千起 消防署籲4不2記得

中央社 / 台北16日電

清明節將至，消防署今天指出，近期16天全國就發生1008件雜草墓地火災，適逢近來水源缺乏，提醒民眾掃墓應謹記不任意燒雜草的「4不2記得」要點，以免釀災。

消防署今天發布新聞稿表示，統計去年3月22日至4月6日的清明節期間，全國16天內共發生1150件雜草墓地火災；另，今年自二二八連假起也陸續湧現掃墓人潮，統計今年2月27日至3月14日止，全國雜草墓地火災也發生1008件。

由於近來久旱不雨，消防署說，這造成雜草墓地火勢延燒快速，不僅讓消防人員疲於奔命，也造成空氣汙染。

消防署指出，為防範可能引發墓地火災，提醒民眾掃墓應注意「4不2記得」要點，包括不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得撲滅餘燼和記得隨手收拾垃圾。

此外，呼籲民眾可減少焚香、燃燒金紙數量，或由管理單位集中代燒，並建議使用環保鞭炮，代替燃放爆竹，不減祭祖誠意，也能維護空氣品質。

火災 清明節

延伸閱讀

黃金30秒滅火自救 正德防火與鎮瀾宮跨界合作推滅火器

水情嚴峻 台南演練新式科技設備「節水滅火」

苗栗頭份市一個上午6件公墓火災 消防人員疲於奔命

曾因菸蒂起火 屏東暗夜惡火釀2死…鄰居嘆：講不聽

相關新聞

光毒症、全身性間殖炎？陳文茜曝遭怪病攻擊 醫師這樣說

財經節目主持人陳文茜近日在臉書透露，5年前自己進入免疫系統疾病末期，出現了「光毒症、全身性間殖炎」，不但腳趾發黑、微血管...

農民搶種價跌大撒幣補貼 學者：農業政策變福利制度太荒謬

農委會近年產銷調節經費升高，學者指出是「扭曲市場」，政府不應該過度介入干預產銷問題，農民必須學習自己承擔風險，否則一窩蜂...

新冠肺炎疫情再「佳玲」腸病毒病情卻隨之升溫

國內新冠肺炎疫情趨緩，民眾防疫也見鬆懈，台南市衛生局表示，全市上周腸病毒的就診人數比起前一周要提升，而之前受到新冠肺炎疫...

影／《茶花女》華麗登場 衛武營展現台灣歌劇力量

衛武營國家藝術文化中心推出的旗艦歌劇《茶花女》，3月18日至21日在衛武營歌劇院演出4場，由楊士平執導，衛武營藝術總監簡...

脫序護理師再爆用病人軟骨「創作」 當初的南丁格爾誓詞忘了嗎？

嘉義市聖馬爾定醫院遭爆料多名開刀房的護理師，涉脫序拍攝手術台上女病患私處，還有人將染血紗布開玩笑指「章魚燒」，全傳到個人Instagram上，外界痛批「離譜」。不料事件未止血，今天再爆另名護理人員在網路上貼出用病人體內取出軟骨及剩餘的骨水泥「創作」作品，共兩男四女涉案。院方認督導不周，從嚴處分。

助身心障礙者投入職場 亞洲首座立體書庇護工場開幕

台北市勞動局勞動力重建運用處今天舉行亞洲首座立體書庇護工場開幕活動，希望以實際行動號召民眾及企業，幫助身心障礙者投入職場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。