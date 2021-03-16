清明掃墓火災逾千起 消防署籲4不2記得
清明節將至，消防署今天指出，近期16天全國就發生1008件雜草墓地火災，適逢近來水源缺乏，提醒民眾掃墓應謹記不任意燒雜草的「4不2記得」要點，以免釀災。
消防署今天發布新聞稿表示，統計去年3月22日至4月6日的清明節期間，全國16天內共發生1150件雜草墓地火災；另，今年自二二八連假起也陸續湧現掃墓人潮，統計今年2月27日至3月14日止，全國雜草墓地火災也發生1008件。
由於近來久旱不雨，消防署說，這造成雜草墓地火勢延燒快速，不僅讓消防人員疲於奔命，也造成空氣汙染。
消防署指出，為防範可能引發墓地火災，提醒民眾掃墓應注意「4不2記得」要點，包括不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不放爆竹煙火，以及記得撲滅餘燼和記得隨手收拾垃圾。
此外，呼籲民眾可減少焚香、燃燒金紙數量，或由管理單位集中代燒，並建議使用環保鞭炮，代替燃放爆竹，不減祭祖誠意，也能維護空氣品質。
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