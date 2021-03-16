助身心障礙者投入職場 亞洲首座立體書庇護工場開幕

台北市勞動局勞動力重建運用處今天舉行亞洲首座立體書庇護工場開幕活動，希望以實際行動號召民眾及企業，幫助身心障礙者投入職場、融入社會，同時也分享立體書的多元風貌。

位於台北市和平東路三段的亞洲首座立體書庇護工場，結合了收藏家所收集的立體書，每季將展出不同特色主題的立體書及古董書籍，由庇護員等員工為民眾介紹與導覽，引領參觀者認識立體書的文化與特色，也積極指導身心障礙者投入立體書的製作。

「庇護工場」是身心障礙者具有就業意願卻無法在就業市場競爭，為支持他們就業所成立的庇護性就業服務機構。庇護工場兼有多項功能，如職業重建、訓練與治療等。台北市庇護工場商店位於各大街小巷及捷運站附近，且商品、服務種類多樣化，如餐飲、烘培、手工皂、手機維修及琉璃工藝等，都能看到庇護員服務顧客的身影，透過「庇護工場」的輔導且身心障礙者肯努力學習，在各行各業都能找到適合的工作。