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農民搶種價跌大撒幣補貼 學者：農業政策變福利制度太荒謬

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
台灣農民常常一窩蜂搶種導致供過於求，產銷出現問題時又要政府幫忙賣、幫忙收購，學者痛批簡直是把農業政策變成福利制度，太荒謬。示意圖／ingimage
台灣農民常常一窩蜂搶種導致供過於求，產銷出現問題時又要政府幫忙賣、幫忙收購，學者痛批簡直是把農業政策變成福利制度，太荒謬。示意圖／ingimage

農委會近年產銷調節經費升高，學者指出是「扭曲市場」，政府不應該過度介入干預產銷問題，農民必須學習自己承擔風險，否則一窩蜂搶種的習性根本無法改變，等到產銷出現問題又要政府幫忙賣、幫忙收購，簡直是把農業政策變成福利制度，太荒謬。

一名專家私下批評，地方動不動就找議員出面要農業補助，農委會也樂得配合，說穿了就是配合民進黨選情，補貼經費彷彿「無底洞」，農委會還宣傳是照顧農民的政績，可是對一般民眾來說是極大不公平，尤其每次產銷失衡時，農委會主委陳吉仲總靠補助解決，發錢很有效率、很大方慷慨，但這些都是人民血汗納稅錢，反觀農民卻不用繳稅，一般民眾簡直成了二等公民。

預警制度沒有顯著效果，台大農經學系教授雷立芬說，登記制應該做更多配套，例如種植前就要告知可能賣給誰或賣多少量，種植面積小又沒有明確買家就不應該繼續種，否則容易出現產銷問題；這幾年風調雨順，政府就說生產過剩要協助銷售及收購，但當風不調雨不順又說要補助農損，「那到底什麼時候才叫正常？」

雷立芬表示，現在推動農業保險可以做好風險管理概念，但實際上卻又無法好好落實，農民應該學習自己承擔風險，種之前就要先確定賣給誰，一般做生意也會先設想有無通路跟銷售管道，不然就收起來，農民觀念有必要改變，雖然沒辦法很快看到效果，但政府應該嘗試去做，不是農產品賣不掉就要幫忙買。

台大農經學系教授徐世勳說，現在最糟糕就是農民一窩蜂搶種，最後再爭取補助、保價或出口補貼，「扭曲這個市場」，農產品交易本來就是市場機制，政府不應該也不需要干預，若崩盤農民自己就會學習調整生產計畫；雖然農糧署稱已提供預警，沒辦法強制農民不種，但如果政府一定要介入干預，農民拿補助就要配合生產控制，不應該亂花錢又不敢管農民生產，否則鳳梨、香蕉都要政府幫忙賣，將農業政策變成福利制度，

徐世勳認為，目前政策對專業農也不利，根源就是台灣農業過剩，農業規模應適度縮小、鼓勵離農，也要仔細思考究竟要生產稻米、花卉、水果，因為水資源跟農地有限，現在卻好像無限，但糧食安全並不是國內種一大堆就有用。

鳳梨示意圖。記者吳姿賢／攝影
鳳梨示意圖。記者吳姿賢／攝影

農民 農委會 台大

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