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光毒症、全身性間殖炎？陳文茜曝遭怪病攻擊 醫師這樣說

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
陳文茜至今仍在和健康問題奮戰。圖／TVBS提供
陳文茜至今仍在和健康問題奮戰。圖／TVBS提供

財經節目主持人陳文茜近日在臉書透露，5年前自己進入免疫系統疾病末期，出現了「光毒症、全身性間殖炎」，不但腳趾發黑、微血管破裂，痛苦不堪，感慨「還能活10年嗎？」風濕免疫科醫師表示，光毒症應是光敏感症，但沒聽過間「殖」炎，較可能是間「質」炎，確實可能因自體免疫問題引起，一旦確診，除了配合藥物控制，也建議患者作息規律、飲食正常。

陳文茜2019年罹患肺腺癌開刀治療後，近期又透露自己的健康狀態，表示從出生到現在六十多年來，一直有疾病跟著，日前氣溫驟降10度，兩個小腿至腳，微血管幾乎全破裂，腳趾呈黑色，體內器官遭到免疫系統攻擊，她甚至用了光毒症、全身性間殖炎兩種病狀，表達已進入免疫系統疾病末期。

所謂光毒症，台北榮總內科部主治醫師曹彥博認為，應是指「光敏感」，是一種對光過敏引起的皮膚疾病，過敏原為光線，皮膚天生敏感或女性雷射、去角質保養後會引起；也可能因自體免疫系統造成對紫外線的反應過度。

至於「全身間殖炎」？曹彥博說臨床上只聽過「間質性肺炎」，也是自體免疫系統可能引發的症狀，嚴重的話會導致俗稱菜瓜布肺的肺纖維化，但都得透過影像判斷才能確診。

針對陳文茜自己聲稱已進入自體免疫系統「末期」，兒童過敏氣喘免疫及風濕病醫學會理事長葉國偉則說明，免疫系統疾病沒有所謂初期、末期，就是一種長期慢性疾病，通常是不明原因出現抗體攻擊自身，若攻擊到血管會發炎、血小板低下，四肢末梢神經若不佳可能血栓，沒處理好真的苦不堪言。

基隆長庚醫院暨情人湖院區皮膚科醫師許仲瑤表示，因自體免疫系統造成微血管破裂？「應指有血管發炎類的紫斑。」臨床上可能是雷諾氏症。

由於陳文茜2019年曾因肺腺癌開刀治療，醫師表示，癌患治療過確實會造成免疫低下，可能因抗原突變合併自體免疫疾病的發生。

自體免疫疾病很多類型，類風濕關節炎、紅斑性狼瘡、乾癬等，許仲瑤表示，無論如何，一旦確診，患者要配合用藥，不要突然停止，等病情穩定再考慮慢慢減量，生活作息則要維持正常、早睡早起，飲食更要健康攝取。

陳文茜 醫師 患者

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