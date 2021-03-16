瞄準宅經濟 中華郵政3月24日推自郵領件
受到疫情影響，宅經濟正夯，根據中華郵政統計，去年一整年包裹業務成長5至10％左右，快捷郵件則成長3成左右。為了方便民眾領件，中華郵政將於3月24日起開辦「自郵領件」業務，收件人可以直接到郵局投遞單位領取郵件，初期全區開辦60處，自郵領件還可享用現行國內包裹、國內快捷資費標準減收22元的優惠。
中華郵政表示，目前郵局領件的方式主要有兩種，一是親送到府，二是利用i郵箱，目前全台i郵箱建置已達到2400處，其中i郵箱去年的郵務量已達328萬件，如今新增「自郵領件」，讓民眾多一份選擇；目標首年至少3萬件。
中華郵政副總郭純陽表示，3月24日起，民眾於全台1299處郵局的郵務窗口交寄國內包裹或快捷郵件(含代收貨款郵件)時，可選擇以「自郵領件」方式交寄，擇定已開辦此業務之投遞單位為收件地址，並提供收件人手機號碼，當郵件送達指定投遞單位時，系統將自動發送簡訊通知，收件人可憑簡訊於平日上午8時至下午9時 (部分提供服務至下午7時)至指定地點領取郵件；部分投遞單位周末及連續假日亦提供本項服務。
中華郵政也提醒，簡訊除可作為電子化郵件招領通知單外，亦列示投遞單位詳細地址及聯絡電話，方便民眾聯繫確認，但絕無提供付款連結，請民眾慎防受騙。
中華郵政表示，「自郵領件」業務的領件手續與民眾至郵局窗口領取招領郵件類似，收件人親自領取者，應出示通知簡訊及附照片之身分證明文件正本，簽名或蓋章後領取；委託他人代領者，應出示通知簡訊、收件人印章或委託書(報值及保價郵件限使用委託書)、代領人附照片之身分證明文件正本，於簽名或蓋章後領取。
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