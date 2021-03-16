新冠肺炎疫情再「佳玲」腸病毒病情卻隨之升溫

國內新冠肺炎疫情趨緩，民眾防疫也見鬆懈，台南市衛生局表示，全市上周腸病毒的就診人數比起前一周要提升，而之前受到新冠肺炎疫情影響，大家勤洗手、戴口罩，腸病毒的病例較往年大幅下降，3月底將進入腸病毒流行季，2歲以下的幼童對腸病毒免疫力低，提醒家長特別注意。

衛生局表示，根據疾病管制署資料顯示，上周台南市腸病毒就診人數為208人次，較前一周的177人次略為上升，而去年的腸病毒感染人數，較往年大幅降低，主要是受到新冠肺炎防疫影響，腸病毒在社區裡的傳染人數也大幅下降。

衛生局表示，腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，於5月底至6月中達到高峰後，即緩慢降低，而後於9月份開學後再度出現一波流行。以年齡層分析，患者以5歲以下幼童居多，約佔所有重症病例90%；在死亡病例方面，也以5歲以下幼童最多。

衛生局表示，家長特別留意嬰幼兒健康，一旦出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速送醫治療。

而腸病毒的預防主要是透過勤洗手，特別是接觸幼兒之前，同時注意環境消毒，並不要帶幼兒前往人群擁擠的公共場所。