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一件襯衫／肥宅變身健身網紅！洪仕晟代言紅牛聰勁 展現「有點厲害」突破態度

一件襯衫 / 綜合報導
在IG擁有15萬粉絲的Robert，曾是眾人眼裡的「肥宅」，因為接觸健身，讓他找到了人生熱忱，用一年半的時間，堅持實踐運動與飲食計畫，成功減重15公斤。 圖／《一件襯衫》授權提供
在IG擁有15萬粉絲的Robert，曾是眾人眼裡的「肥宅」，因為接觸健身，讓他找到了人生熱忱，用一年半的時間，堅持實踐運動與飲食計畫，成功減重15公斤。 圖／《一件襯衫》授權提供

「一件襯衫」與「紅牛聰勁」攜手合作，邀請靠運動找到人生熱忱，從肥宅蛻變成健身網紅的代言人Robert Hung 40%洪仕晟拍攝品牌形象廣告，幽默演繹日常中四種目光聚焦的時刻，詮釋紅牛聰勁「有點厲害」的品牌精神。

健身讓日常不再平常，因為我每天都有所成長

在IG擁有15萬粉絲的Robert，曾是眾人眼裡的「肥宅」，因為接觸健身，讓他找到了人生熱忱，用一年半的時間，堅持實踐運動與飲食計畫，成功減重15公斤。瘦身後的他，活得更有自信，時常在社群網站上分享自己的心路歷程，精壯身材和迷人笑容還被網友們封為「國民小男友」。

這樣超越自我的態度，吸引了運動營養品牌「紅牛聰勁」邀請代言，以陽光形象展現品牌精神。身為代言人的Robert表示，為了讓體態更加躍進，現在每天健身的同時，都會搭配不同口味的「紅牛聰勁」高蛋白飲品，既好喝又可以補充蛋白質。

從肥宅蛻變成健身網紅的代言人Robert Hung。 圖／《一件襯衫》授權提供
從肥宅蛻變成健身網紅的代言人Robert Hung。 圖／《一件襯衫》授權提供

有點厲害，是紅牛聰勁對品質口味兼具的苛求

陪伴大家長大的的國民品牌「紅牛」，從奶粉到營養品，不斷研發創新，為運動愛好者提供能量與風味兼具的營養補充品；「有點厲害」的品牌精神，傳達了紅牛聰勁對品質和口味的苛求，就算沒有運動習慣，也可以作為每天零負擔、補充蛋白質的飲品。在追求健康的路途上，與你前行，為每一刻更好而奮力。

從肥宅蛻變成健身網紅的代言人Robert Hung。 圖／《一件襯衫》授權提供
從肥宅蛻變成健身網紅的代言人Robert Hung。 圖／《一件襯衫》授權提供

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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